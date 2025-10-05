Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 5 Ekim 2025 Pazar günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra döviz kurlarındaki dalgalanmalar da altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Yayınlanma:
Gram altın güne 5.209 TL seviyesinden başlarken, ons altın 3.888 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Yatırımcıların merak ettiği çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle:
🟡 Gram altın satış fiyatı: 5.209,75 TL
🟡 Çeyrek altın satış fiyatı: 8.517,94 TL
🟡 Yarım altın satış fiyatı: 17.035,88 TL
🟡 Tam altın satış fiyatı: 35.073,00 TL
🟡 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 33.967,56 TL
🟡 Gremse altın satış fiyatı: 87.481,00 TL
🟡 Ons altın satış fiyatı: 3.888,39 dolar