Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 5 Ekim 2025 Pazar günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra döviz kurlarındaki dalgalanmalar da altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 1

Gram altın güne 5.209 TL seviyesinden başlarken, ons altın 3.888 dolar seviyesinden işlem görüyor.

1 9
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 2

Yatırımcıların merak ettiği çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle:

2 9
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 3

🟡 Gram altın satış fiyatı: 5.209,75 TL

3 9
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 4

🟡 Çeyrek altın satış fiyatı: 8.517,94 TL

4 9
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 5

🟡 Yarım altın satış fiyatı: 17.035,88 TL

5 9
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 6

🟡 Tam altın satış fiyatı: 35.073,00 TL

6 9
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 7

🟡 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 33.967,56 TL

7 9
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 8

🟡 Gremse altın satış fiyatı: 87.481,00 TL

8 9
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 9

🟡 Ons altın satış fiyatı: 3.888,39 dolar

9 9
Altın benzin