Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, altın piyasasında sert dalgalanmalara yol açtı. Ons altın 3.500 dolardan 3.345 dolara kadar gerilerken, gram altın 4.115 TL’den yeni güne başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi
İslam Memiş, TGRT Haber’de yayımlanan “Bilmedikleriniz” programında Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka’nın sorularını yanıtladı. Kredi ya da nakit avans kullanarak altın alan yatırımcılara yönelik eleştirilerde bulunan Memiş, bu tür hamlelerin büyük risk taşıdığını söyledi.
“Vah, vah, vah bu millete… Ne kadar anlatırsak anlatalım, fayda etmiyor.” diyen Memiş, vatandaşların finansal okuryazarlık konusunda ciddi eksiklikler taşıdığını ve yanlış yönlendirmelerden kolayca etkilendiğini ifade etti.
“önce tasarruf, sonra harcama” vurgusu
Memiş, geçmişte hâkim olan “harcamayı yap, kalanla tasarruf et” anlayışının artık geçerli olmadığını; sağlıklı bir yatırım için önce tasarruf yapılması gerektiğini vurguladı.
Modern teknoloji çağında dahi krediyle altın alma eğiliminin sürmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
“kaldıraçlı işlemlerden uzak durun”
Altın yatırımı konusunda kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarıda bulunan Memiş, özellikle kaldıraçlı işlemlerle altın alım satımı yapan yatırımcıların büyük risk altında olduğunu söyledi:
“Nefsiniz, iradenizin önüne geçmesin. Bu piyasada kolay kazanç hayali kuranlar büyük hayal kırıklığı yaşayabilir. Batarsınız, her şeyinizi kaybedebilirsiniz.”
altın fiyatlarında düzeltme beklentisi
Son dönemde ons altında %34, gram altında ise %43’lük bir yükseliş yaşandığını hatırlatan Memiş, bu artışların ardından sert düşüşlerin gelmesinin doğal olduğunu ve teknik düzeltme sürecinin devam edeceğini dile getirdi.
“Gram altın 4.350 TL, ons altın ise 3.500 dolar seviyelerini test etti. Ancak bu seviyelerden sonra yaklaşık 200 TL ve 200 dolarlık düşüşler yaşandı. Bu da köpük fiyatlamaların nasıl çöktüğünü gösteriyor.”
"küçük parayla zengin olunmaz"
12 aylık süreçte ons altının 4.250 dolar, gram altının ise 6.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngören Memiş, sabırlı yatırımcıların bu süreçten kazançlı çıkabileceğini ifade etti.
“Sessiz kalan, teknik okuma yapan, kaldıraçtan uzak duran, sabırlı ve uzun vadeli düşünen yatırımcı kazanır.
Al-sat yapmaya çalışan, sosyal medyadaki yönlendirmelere kapılan yatırımcı ise kaybetmeye mahkûmdur.”
Trump’ın düşük faiz ve zayıf dolar hedeflediğini belirten Memiş, küresel piyasalarda balon oluştuğunu ve Trump’ın söylemleriyle bu balonun patladığını sözlerine ekledi.