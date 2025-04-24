Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, altın piyasasında sert dalgalanmalara yol açtı. Ons altın 3.500 dolardan 3.345 dolara kadar gerilerken, gram altın 4.115 TL’den yeni güne başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 1

İslam Memiş, TGRT Haber’de yayımlanan “Bilmedikleriniz” programında Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka’nın sorularını yanıtladı. Kredi ya da nakit avans kullanarak altın alan yatırımcılara yönelik eleştirilerde bulunan Memiş, bu tür hamlelerin büyük risk taşıdığını söyledi.

1 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 2

“Vah, vah, vah bu millete… Ne kadar anlatırsak anlatalım, fayda etmiyor.” diyen Memiş, vatandaşların finansal okuryazarlık konusunda ciddi eksiklikler taşıdığını ve yanlış yönlendirmelerden kolayca etkilendiğini ifade etti.

2 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 3

“önce tasarruf, sonra harcama” vurgusu

3 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 4

Memiş, geçmişte hâkim olan “harcamayı yap, kalanla tasarruf et” anlayışının artık geçerli olmadığını; sağlıklı bir yatırım için önce tasarruf yapılması gerektiğini vurguladı.

4 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 5

Modern teknoloji çağında dahi krediyle altın alma eğiliminin sürmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

5 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 6

“kaldıraçlı işlemlerden uzak durun”

6 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 7

Altın yatırımı konusunda kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarıda bulunan Memiş, özellikle kaldıraçlı işlemlerle altın alım satımı yapan yatırımcıların büyük risk altında olduğunu söyledi:

7 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 8

“Nefsiniz, iradenizin önüne geçmesin. Bu piyasada kolay kazanç hayali kuranlar büyük hayal kırıklığı yaşayabilir. Batarsınız, her şeyinizi kaybedebilirsiniz.”

8 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 9

altın fiyatlarında düzeltme beklentisi

Son dönemde ons altında %34, gram altında ise %43’lük bir yükseliş yaşandığını hatırlatan Memiş, bu artışların ardından sert düşüşlerin gelmesinin doğal olduğunu ve teknik düzeltme sürecinin devam edeceğini dile getirdi.

9 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 10

“Gram altın 4.350 TL, ons altın ise 3.500 dolar seviyelerini test etti. Ancak bu seviyelerden sonra yaklaşık 200 TL ve 200 dolarlık düşüşler yaşandı. Bu da köpük fiyatlamaların nasıl çöktüğünü gösteriyor.”

10 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 11

"küçük parayla zengin olunmaz"

11 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 12

12 aylık süreçte ons altının 4.250 dolar, gram altının ise 6.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngören Memiş, sabırlı yatırımcıların bu süreçten kazançlı çıkabileceğini ifade etti.

12 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 13

“Sessiz kalan, teknik okuma yapan, kaldıraçtan uzak duran, sabırlı ve uzun vadeli düşünen yatırımcı kazanır. 

13 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 14

Al-sat yapmaya çalışan, sosyal medyadaki yönlendirmelere kapılan yatırımcı ise kaybetmeye mahkûmdur.”

14 15
Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik açıklama - Resim: 15

Trump’ın düşük faiz ve zayıf dolar hedeflediğini belirten Memiş, küresel piyasalarda balon oluştuğunu ve Trump’ın söylemleriyle bu balonun patladığını sözlerine ekledi.

15 15
altın fiyatı islam memiş