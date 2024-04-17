Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan altın fiyatları...

Yatırımcı ve vatandaşlar için 'güvenli liman' olarak bilinen ve ülkemizde en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altında, fiyatlar anlık ve canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. İşte 17 Nisan Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

17 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.492,54₺

Gram altın satış: 2.492,81₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 2.432,72₺

Gram altın satış: 2.547,66₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.264,00₺

Çeyrek altın satış: 4.422,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 4.161,66₺

Çeyrek altın satış: 4.519,28₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.658,00₺

Yarım altın satış: 8.948,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 8.450,21₺

Yarım altın satış: 9.144,86₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.621,28₺

Tam altın satış: 17.753,16₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 16.486,59₺

Tam altın satış: 17.720,46₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.240,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.501,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 16.510,99₺

Cumhuriyet altını satış: 17.886,02₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.290,00₺

Ata altın satış: 17.660,00₺

Kuyumcu