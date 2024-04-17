Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan altın fiyatları...

En güvenli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen, yatırımcı ve vatandaşların sıklıkla tercih ettiği altın fiyatları gün gün aratılmaya devam ediyor. Son günlerde yükselişte olan altın fiyatları arama motorlarında 'Altın fiyatları, Gram, çeyrek altın ne kadar? şeklinde aratılıyor.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan altın fiyatları...
Editör: Orhun Çoban
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Yatırımcı ve vatandaşlar için 'güvenli liman' olarak bilinen ve ülkemizde en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altında, fiyatlar anlık ve canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. İşte 17 Nisan Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

17 NİSAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan altın fiyatları... - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 2.492,54₺
  • Gram altın satış: 2.492,81₺

Kuyumcu

  • Gram altın alış: 2.432,72₺
  • Gram altın satış: 2.547,66₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 4.264,00₺
  • Çeyrek altın satış: 4.422,00₺

Kuyumcu

  • Çeyrek altın alış: 4.161,66₺
  • Çeyrek altın satış: 4.519,28₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 8.658,00₺
  • Yarım altın satış: 8.948,00₺

Kuyumcu

  • Yarım altın alış: 8.450,21₺
  • Yarım altın satış: 9.144,86₺

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 16.621,28₺
  • Tam altın satış: 17.753,16₺

Kuyumcu

  • Tam altın alış: 16.486,59₺
  • Tam altın satış: 17.720,46₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 17.240,00₺
  • Cumhuriyet altını satış: 17.501,00₺

Kuyumcu

  • Cumhuriyet altını alış: 16.510,99₺
  • Cumhuriyet altını satış: 17.886,02₺

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 17.290,00₺
  • Ata altın satış: 17.660,00₺

Kuyumcu

  • Ata altın alış: 16.875,04₺
  • Ata altın satış: 18.048,52₺
# Altın
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