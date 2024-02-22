Gram altın fiyatları düşecek mi? İslam Memiş'ten flaş altın yorumu... 22 şubat altın fiyatları...
Altın almayı planlayanlar yada altın yatırımı yapanlar gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İsam Memiş'ten flaş altın yorumu geldi. Peki Gram altın fiyatları düşecek mi? İşte 22 şubat gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
"Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Şu an ortalarda fiyatlanıyor. Ons altın 2058-2060 dolar denemeleri yapacaktır ama önemli olan 2058 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşecek mi.
ABD Merkez Bankası (Fed) altını baskılamaya devam ediyor. Bu baskılanmayı ne kadar ötelerse Fed için o kadar iyi. Özellikle ons altın tarafında 2000 dolar altına sarkmaları gördüğünüzde bu fiyatlamaların ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor.
Çünkü yıl içerisinde 2150-2350 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Geçen haftaki gibi 2000 dolar altındaki rakamları görürsek altın ucuz hatta bedava olacaktır.
Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının yılın ikinci yarısında uygulayacağı politikalar ons altının bu yıl güçlü duruşunu korumaya devam ettirecek.