Gram altın için rakam verdiler: Altını olanlar dikkat!
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Kurban Bayramı ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Kapalıçarşı esnafı, altında yeni bir ivmelenme bekliyor. Gram altın için yıl sonu tahminleri dikkat çekici.
Yatırımcının güvenli limanı olan altın, güçlü duruşunu sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.363 dolardan işlem görürken, gram altın 4.230 TL, çeyrek altın 6.906 TL, cumhuriyet altını ise 28.411 TL’den satılıyor.
Son bir yılda yatırımcısına yüzde 74, yılbaşından bu yana ise yüzde 41’in üzerinde kazandıran sarı metal, yeniden gündemde.
Kapalıçarşı’da bayram ve sonrası için yükseliş beklentisi
Kapalıçarşı kuyumcuları, Kurban Bayramı ve ardından gelecek yaz dönemiyle birlikte gram altın fiyatlarında artış öngörüyor. Bayram sonrasında gram altının 4.350 TL seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.
“Yıl sonunda gram altın 5 bin TL olabilir”
Seyrekoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Aras Seyrekoğlu, yıl sonu için gram altının 5 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Düğün sezonunun da etkisiyle önümüzdeki 3-4 aylık süreçte altına olan talebin artacağını belirten Seyrekoğlu, “Bu artış fiyatlara da yansıyacaktır” dedi.
Külçe altına yönelim arttı
Son dönemde külçe altına olan talebin dikkat çekici şekilde yükseldiğini kaydeden Seyrekoğlu, “Çekili altına getirilen kısıtlamalar nedeniyle vatandaş külçe altına yöneldi. Yatırımcılar genellikle gram, çeyrek ve külçe altını tercih ediyor. Anadolu’da ise 22 ayar altın daha fazla rağbet görüyor. İşçilik açısından da 22 ayar, 14 ayara göre daha avantajlı” diye konuştu.
“Altın bayramda ivme kazanacak”
Altının hem bayram öncesi hem de bayram sonrasında değer kazanacağını ifade eden Seyrekoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ons bazında 3.360 dolardan 3.400 dolara kadar bir yükseliş bekliyoruz. Dolar kurunda da bir miktar esneme öngörüyoruz. Altın, her dönem yatırımcının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine baktığımızda, Türkiye’nin altın rezervlerinde de bu yıl artış var.”
Altın fiyatlarında tablo: Güncel rakamlar ve tahminler
Seyrekoğlu’nun paylaştığı son rakamlara göre:
Gram altın: 4.250 TL
Çeyrek altın: 6.900 TL
Yarım altın: 13.800 TL
Tam altın: 27.500 TL
Yıl sonu beklentisi ise gram altında 4.500 – 5.000 TL aralığında.
“3 aylık dönemde satışlar artacak”
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın satışlarında büyük bir hareketlilik bekleniyor. Seyrekoğlu, “22 ayar bilezikler, 14 ayar takı setleri ve ‘Ajda’ model bilezikler bu dönemde en çok ilgi gören ürünler. Ağustos sonuna kadar bu hareketlilik sürecek” ifadelerini kullandı.
Not: yatırım tavsiyesi değildir.