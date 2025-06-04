Gram altın için rakam verdiler: Altını olanlar dikkat!

Son dönemde külçe altına olan talebin dikkat çekici şekilde yükseldiğini kaydeden Seyrekoğlu, “Çekili altına getirilen kısıtlamalar nedeniyle vatandaş külçe altına yöneldi. Yatırımcılar genellikle gram, çeyrek ve külçe altını tercih ediyor. Anadolu’da ise 22 ayar altın daha fazla rağbet görüyor. İşçilik açısından da 22 ayar, 14 ayara göre daha avantajlı” diye konuştu.