Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları
Altın piyasası yeniden hareketlendi. 24 Temmuz Perşembe günü gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel alış-satış fiyatları…
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GRAM ALTIN
Alış: 4.401,61 TL
Satış: 4.402,12 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.163,00 TL
Satış: 7.238,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 14.326,00 TL
Satış: 14.476,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 28.564,00 TL
Satış: 28.820,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 29.468,00 TL
Satış: 29.913,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 29.003,00 TL
Satış: 29.528,00 TL
22 AYAR BİLEZİK (gr)
Alış: 4.052,11 TL
Satış: 4.055,97 TL
ONS ALTIN (USD)
Alış: 3.383,19 $
Satış: 3.383,48 $