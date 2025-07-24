Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları

Altın piyasası yeniden hareketlendi. 24 Temmuz Perşembe günü gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel alış-satış fiyatları…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları - Resim: 1

GRAM ALTIN

Alış: 4.401,61 TL 
Satış: 4.402,12 TL

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Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları - Resim: 2

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.163,00 TL 
Satış: 7.238,00 TL

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Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları - Resim: 3

YARIM ALTIN

Alış: 14.326,00 TL
Satış: 14.476,00 TL

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Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları - Resim: 4

TAM ALTIN

Alış: 28.564,00 TL 
Satış: 28.820,00 TL

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Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları - Resim: 5

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 29.468,00 TL
Satış: 29.913,00 TL

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Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları - Resim: 6

ATA ALTIN

Alış: 29.003,00 TL
Satış: 29.528,00 TL

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Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları - Resim: 7

22 AYAR BİLEZİK (gr)

Alış: 4.052,11 TL 
Satış: 4.055,97 TL

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Gram altın ne kadar oldu? 24 Temmuz 2025 çeyrek ve tam altın fiyatları - Resim: 8

ONS ALTIN (USD)

Alış: 3.383,19 $
Satış: 3.383,48 $

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