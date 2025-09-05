Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 5 Eylül 2025 Cuma sabahına yukarı yönlü seyirle başladı. Haftanın son iş gününde en çok araştırılan konular arasında “Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?” ve “Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yer aldı.
Güncel verilere göre gram altın 4 bin 720 lira, çeyrek altın ise 7 bin 769 lira seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını, yarım altın ve tam altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde.
ABD verileri altın piyasasını hareketlendirdi
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskılar ve faiz indirimi beklentileriyle tarihi zirvesine yakın seyrederken sabah saatlerinde yükseliş kaydetti. Ancak öğleden sonra açıklanan ABD istihdam verileri sonrası fiyatlarda kısmi düşüş görüldü.
ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs, altının ons fiyatının 5 bin doları görebileceğini açıkladı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (5 EYLÜL 2025)
ONS ALTIN 🪙: 3.564 DOLAR
GRAM ALTIN 🟡: 4.720 TL
ÇEYREK ALTIN 🪙: ALIŞ 7.704 TL – SATIŞ 7.768 TL
YARIM ALTIN 🪙: ALIŞ 15.299 TL – SATIŞ 15.409 TL
TAM ALTIN 🪙: ALIŞ 30.089 TL – SATIŞ 30.674 TL
CUMHURİYET ALTINI 🏅: ALIŞ 30.503 TL – SATIŞ 30.677 TL
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler 🌍, ABD’den gelen veriler 📊 ve Fed’in para politikalarına ilişkin beklentilerle yön bulmaya devam ediyor. 💹