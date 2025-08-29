Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte %3,3 büyümesi ve işsizlik maaşı başvurularının 229 bine gerilemesi, piyasalarda olumlu algılandı. Ons altın, 11 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini test ederek 3.408 dolara kadar yükseldi.