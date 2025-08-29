Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Altın fiyatları 29 Ağustos 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları merak edilirken, ons altın ABD’den gelen ekonomik veriler öncesinde tarihi zirvesini gördü.
Büyüme ve işsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.
📌 İşte 29 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış–satış tablosu:
Ons Altın
🟡 Güne 3.416 dolar seviyesinden başladı.
🟡 Gün içinde en düşük 3.408 dolar, en yüksek 3.417 dolar görüldü.
🟡 Şu anda 3.409 dolardan işlem görüyor.
Gram Altın
🟡 Güne 4.513 TL seviyesinden başladı.
🟡 Gün içinde en düşük 4.509 TL, en yüksek 4.521 TL görüldü.
🟡 Şu anda 4.514 TL seviyesinde işlem görüyor.
🟡 Kapalıçarşı’da gram altın alış 4.476 TL – satış 4.534 TL.
Çeyrek Altın
🟡 Alış: 7.340 TL
🟡 Satış: 7.404 TL
Yarım Altın
🟡 Alış: 14.681 TL
🟡 Satış: 14.808 TL
Tam Altın
🟡 Alış: 28.763 TL
🟡 Satış: 29.323 TL
Cumhuriyet Altını
🟡 Alış: 29.272 TL
🟡 Satış: 29.480 TL
Reşat Altını
🟡 Alış: 29.304 TL
🟡 Satış: 29.512 TL
Ziynet Altını
🟡 Alış: 71.909 TL
🟡 Satış: 73.039 TL
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte %3,3 büyümesi ve işsizlik maaşı başvurularının 229 bine gerilemesi, piyasalarda olumlu algılandı. Ons altın, 11 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini test ederek 3.408 dolara kadar yükseldi.
Gram altın ise veriler öncesinde 4.498 TL ile rekor kırdı, şu anda ise 4.490 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Yatırımcıların gözü şimdi Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi’nde. Beklentilere göre endeks yıllık bazda %2,6 artış gösterebilir. Analistler, Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlıyor.