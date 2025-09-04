Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 4 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık olarak grafikler üzerinden takip ediliyor. Önceki gün FED’in faiz indirimi beklentisi haberiyle 3.568 dolar seviyesine çıkan ons altın, bugün 3.528 dolara kadar geri çekildi.
Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Eylül 2025 anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu:
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın güne 3.560 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.512 dolar, en yüksek 3.563 dolar seviyeleri görüldü. An itibarıyla ons altın 3.531 dolardan işlem görüyor.
FED’in faiz indirimi beklentisi ve St. Louis Fed Başkanı Musalem’in faiz indirimi olasılığına kapıyı kapatmaması ons altına olan talebi artırdı. CME FedWatch verilerine göre, 16-17 Eylül’de yapılacak FOMC toplantısında faizin 25 baz puan indirilme olasılığı yüzde 91,7.
GRAM ALTIN FİYATLARI 💰
Gram altın güne 4.710 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 4.647 TL, en yüksek 4.717 TL seviyesi görüldü. Şu an gram altın 4.669 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da gram altın alış 4.653 TL, satış 4.718 TL. 💰
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 💰
Alış: 7.615 TL 💰
Satış: 7.689 TL 💰
YARIM ALTIN FİYATLARI 💰
Alış: 15.229 TL 💰
Satış: 15.377 TL 💰
TAM ALTIN FİYATLARI 💰
Alış: 30.233,97 TL 💰
Satış: 30.821,84 TL 💰
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI 💰
Alış: 30.366 TL 💰
Satış: 30.613 TL 💰
REŞAT ALTIN FİYATLARI 💰
Alış: 30.398,47 TL 💰
Satış: 30.645,95 TL 💰
ZİYNET ALTINI FİYATLARI 💰
Alış: 75.584,93 TL 💰
Satış: 76.770,96 TL 💰