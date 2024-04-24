Gram altın rekora mı koşacak! İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu
Dövizdeki düşüşler geçici mi? Altında kısa vadeli düşüş mü yaşanacak? Borsada son durum ne? Altın piyasasına dair yorumlarda bulunan uzmanlar son durumu değerlendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de merak edilen sorulara yanıt verdi
Borsa, altın ve döviz piyasasında çalkantılı dönem devam ediyor. Ekonomi alanındaki yorumlarıyla bilinen uzman isim İslam Memiş, son gelişmeler ışığında piyasayı değerlendirdi ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...
BORSADA YATAY SEYİR
Borsa İstanbul'da yaşanan kısa vadeli yatay seyir, 9645 puandan dünü tamamladı. İslam Memiş'in belirttiği gibi, bu hafta 9400-9800 puan aralığının takip edilmesi önem taşıyor.
'DÖVİZ KURUNDA DÜŞÜŞ GEÇİCİ'
Dolar ve euro kurlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayabileceği öngörülüyor. İslam Memiş'in de belirttiği gibi, döviz kurlarında değer kaybı geçici fakat takip edilmesi gereken bir süreç.
ONS VE GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİ
Ons altında yaşanan düşüş eğilimi ve 2300 dolar altına sarkma beklentisi, dolarla altın alımını tercih edenler için avantaj sunuyor. Gram altında ise ons altından negatif etkilenme ve 2555 liraya kadar gerileme yaşandı.