Gram altın rekora mı koşacak! İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu

'DÖVİZ KURUNDA DÜŞÜŞ GEÇİCİ'

Dolar ve euro kurlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayabileceği öngörülüyor. İslam Memiş'in de belirttiği gibi, döviz kurlarında değer kaybı geçici fakat takip edilmesi gereken bir süreç.