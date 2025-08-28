📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.
📊 Sabah saatleri itibarıyla gram altın 4.475 TL, çeyrek altın 7.352 TL, Cumhuriyet altını 29.274 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Küresel piyasalar ise gözünü ABD’den gelecek PCE enflasyon verisine çevirmiş durumda. Ons altın, 3.400 doları test etmesinin ardından 3.390 dolara geri çekildi. Yatırımcılar, Fed’in faiz kararlarına dair ipuçlarını bekliyor.
Ons altın, 11 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 3.400 dolar sınırına kadar yükseldi, ardından ise 3.390 dolar seviyesine indi. Teknik analistlere göre, 3.396 dolar direncinin aşılması halinde fiyatlar 3.406–3.412 dolar aralığına çıkabilir.
Analistler ayrıca, 3.370 doların altına inilmesi halinde yükseliş trendinin sona erebileceği uyarısında bulunuyor.
Küresel piyasalar şimdi ABD’den Cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verisine odaklandı. Beklenti, yıllık bazda yüzde 2,6 artış yönünde. Bu veri, Fed’in faiz politikası için kritik bir gösterge olacak.
CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Fed’in önümüzdeki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 88’in üzerinde fiyatlıyor. Bu beklenti, ons altının yüksek seviyelerde kalmasına destek sağlıyor.
28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
💰 Gram Altın: Alış 4.474,77 TL – Satış 4.475,24 TL
💰 Ons Altın: Alış 3.389,81 $ – Satış 3.390,12 $
💰 Çeyrek Altın: Alış 7.293,00 TL – Satış 7.352,00 TL
💰 Yarım Altın: Alış 14.585,00 TL – Satış 14.705,00 TL
💰 Tam Altın: Alış 28.595,32 TL – Satış 29.152,03 TL
💰 Cumhuriyet Altını: Alış 29.081,00 TL – Satış 29.274,00 TL
💰 Ata Altın: Alış 29.488,92 TL – Satış 30.225,11 TL