📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları

Ons altın, 11 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 3.400 dolar sınırına kadar yükseldi, ardından ise 3.390 dolar seviyesine indi. Teknik analistlere göre, 3.396 dolar direncinin aşılması halinde fiyatlar 3.406–3.412 dolar aralığına çıkabilir.

Analistler ayrıca, 3.370 doların altına inilmesi halinde yükseliş trendinin sona erebileceği uyarısında bulunuyor.