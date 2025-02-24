Gram altın uçuşa geçti! Yatırımcısına rekor kazanç sağladı

Güvenli liman olarak görülen altın, 2025 yılında da yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. 2024 yılında yüksek getirisiyle dikkat çeken sarı metal, bu yıl da yükseliş trendini sürdürüyor. Yılbaşında 2 bin 982 lira seviyesinde olan gram altın, 22 Şubat itibarıyla 3 bin 439 liraya ulaştı. Böylece sadece iki ayda yüzde 15 oranında değer kazanan gram altın, yatırımcısına 457 lira kazandırdı.