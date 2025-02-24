Gram altın uçuşa geçti! Yatırımcısına rekor kazanç sağladı
2025 yılına hızlı bir giriş yapan altın fiyatları, yatırımcısına yüksek getiri sağlamaya devam ediyor. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 15 değer kazanırken, ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, altındaki yükseliş devam edecek mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Güvenli liman olarak görülen altın, 2025 yılında da yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. 2024 yılında yüksek getirisiyle dikkat çeken sarı metal, bu yıl da yükseliş trendini sürdürüyor. Yılbaşında 2 bin 982 lira seviyesinde olan gram altın, 22 Şubat itibarıyla 3 bin 439 liraya ulaştı. Böylece sadece iki ayda yüzde 15 oranında değer kazanan gram altın, yatırımcısına 457 lira kazandırdı.
Nefes'te yer alan habere göre; Kapalıçarşı’da çeyrek altın da aynı dönemde yüzde 15’lik bir artış göstererek 5 bin 832 liraya yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında ise gram altın, yüzde 70,4’lük bir getiriyle en fazla kazandıran yatırım araçları arasına girdi.
ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEDE!
Uluslararası piyasalarda da altın fiyatları rekor seviyeleri test ediyor. 11 Şubat’ta 2 bin 942 dolara kadar yükselen ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesi ve ticaret savaşlarını derinleştirme ihtimali, küresel ölçekte altına olan talebi artıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor.
Öte yandan, merkez bankalarının altın alımları da fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir diğer etken olarak öne çıkıyor. 2024 yılında en fazla net altın alımı yapan merkez bankası 89,5 ton ile Polonya olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 74,8 ton ile ikinci sırada yer aldı.
Uluslararası yatırım kuruluşları da altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, merkez bankalarının artan talebi nedeniyle 2025 yılı sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 890 dolardan 3 bin 100 dolara yükseltti.
UBS analisti Joni Teves, piyasa koşullarına bağlı olarak ons altının bu yıl 3 bin 200 dolara kadar çıkabileceğini öngörürken, JPMorgan ise 2025 yılı içinde 3 bin dolar seviyesinin görülebileceğini tahmin etti.
Peki 24 Şubat 2025'te altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın fiyatı
Alış: 3.547,77
Satış: 3.550,58
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,676.44
Satış: 5,805.20
Yarım altın fiyatı
Alış: 11,317.39
Satış: 11,610.39
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 23,665.00
Satış: 23,755.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 56,764.35
Satış: 58,051.97
Ata altın fiyatı
Alış: 23,415.30
Satış: 24,001.91