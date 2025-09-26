Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 26 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının alımları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecini etkiliyor.
Fed’in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.
Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altının ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini belirterek, “Faiz indirimi beklentileri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar, merkez bankalarının alımları ve Çin’deki güçlü talep altın fiyatlarının yükselişini destekliyor” dedi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3.748 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.735 dolar, en yüksek 3.750 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda ons altın 3.746 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 5.000 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4.993 TL, en yüksek 5.013 TL seviyeleri görüldü. Şu sıralar gram altın 5.005 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da 5.121 TL’den alınırken 5.190 TL’den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.387 TL
Satış: 8.460 TL
YARIM ALTIN
Alış: 16.774 TL
Satış: 16.930 TL
TAM ALTIN
Alış: 32.811 TL
Satış: 33.448 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 33.445 TL
Satış: 33.730 TL
REŞAT ALTIN
Alış: 33.477 TL
Satış: 33.762 TL
ZİYNET ALTINI
Alış: 82.029 TL
Satış: 83.313 TL
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Yıla 2.623 dolardan başlayan ons altın, yılın ilk 9 ayında yüzde 43 artış kaydetti. Ons fiyatı 3.791 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Altın, 1979’dan bu yana en yüksek yıllık artış trendini yakalamış durumda.