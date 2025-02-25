Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti!

KIYMETLİ MADENLER ANLAŞMASINDA SON AŞAMA

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için iki tarafla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona yaklaşıldığını belirtti. Bu açıklama, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı etkileyen önemli gelişmeler arasında yer aldı.