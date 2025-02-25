Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti!
Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler ve ABD'nin ekonomik politikaları altın piyasasında dalgalanmalara yol açtı. Gram altın zirveden dönerken, ons altın da değer kaybetti. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışı, küresel piyasalarda risk algısını artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor.
Gazete Duvar'a göre, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkileri devam ederken, ABD’de artan enflasyon endişeleri piyasaları tedirgin ediyor. Bu süreçte, ABD Merkez Bankası (Fed)’nin yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapabileceğine dair beklentiler öne çıkıyor.
KIYMETLİ MADENLER ANLAŞMASINDA SON AŞAMA
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için iki tarafla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona yaklaşıldığını belirtti. Bu açıklama, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı etkileyen önemli gelişmeler arasında yer aldı.
GRAM ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME
Yeni güne 3.480 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde düşüşe geçerek 3.443 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.
ONS ALTIN DEĞER KAYBETTİ
Altının ons fiyatı ise dünkü 2.951 dolar seviyesinden kapanış yaptıktan sonra, gün içinde 2.938 dolara gerileyerek değer kaybı yaşadı.
Peki 25 Şubat'ta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar:
Gram altın fiyatı
Alış: 3.538,76
Satış: 3.542,54
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,662.02
Satış: 5,792.05
Yarım altın fiyatı
Alış: 11,288.66
Satış: 11,584.10
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 23,465.00
Satış: 23,820.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 56,620.22
Satış: 57,920.50
Ata altın fiyatı
Alış: 23,355.84
Satış: 23,947.56
Ziynet altın fiyatı
Alış: 22,648.09
Satış: 23,097.35
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 3,227.35
Satış: 3,230.79