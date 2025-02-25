Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti!

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler ve ABD'nin ekonomik politikaları altın piyasasında dalgalanmalara yol açtı. Gram altın zirveden dönerken, ons altın da değer kaybetti. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 1

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışı, küresel piyasalarda risk algısını artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor.

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 2

Gazete Duvar'a göre, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkileri devam ederken, ABD’de artan enflasyon endişeleri piyasaları tedirgin ediyor. Bu süreçte, ABD Merkez Bankası (Fed)’nin yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapabileceğine dair beklentiler öne çıkıyor.

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 3

KIYMETLİ MADENLER ANLAŞMASINDA SON AŞAMA

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için iki tarafla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona yaklaşıldığını belirtti. Bu açıklama, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı etkileyen önemli gelişmeler arasında yer aldı.

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 4

GRAM ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME

Yeni güne 3.480 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde düşüşe geçerek 3.443 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 5

ONS ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı ise dünkü 2.951 dolar seviyesinden kapanış yaptıktan sonra, gün içinde 2.938 dolara gerileyerek değer kaybı yaşadı.

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 6

Peki 25 Şubat'ta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar:

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 7

Gram altın fiyatı

Alış: 3.538,76

Satış: 3.542,54

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,662.02

Satış: 5,792.05

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 8

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,288.66

Satış: 11,584.10

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 23,465.00

Satış: 23,820.00

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 9

Gremse altın fiyatı

Alış: 56,620.22

Satış: 57,920.50

Ata altın fiyatı

Alış: 23,355.84

Satış: 23,947.56

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Gram altında dalgalanma: Zirveden döndü, düşüşe geçti! - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,648.09

Satış: 23,097.35

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,227.35

Satış: 3,230.79

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