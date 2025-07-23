Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatları 23 Temmuz sabahında rekor kırdı. Gram altın tüm zamanların zirvesini görürken, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını da sert yükseldi. İşte bugünün güncel altın fiyatları…
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ONS ALTIN
Alış: 3.425,17 $
Satış: 3.425,94 $
ZİYNET ALTINI (CUMHURİYET)
Alış: 28.713,00 TL
Satış: 28.954,00 TL
GRAM ALTIN
Alış: 4.447,32 TL
Satış: 4.447,81 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.200,00 TL
Satış: 7.272,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 14.401,00 TL
Satış: 14.544,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 28.275,78 TL
Satış: 28.693,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.713,00 TL
Satış: 28.954,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 29.159,39 TL
Satış: 29.894,80 TL
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 4.031,55 TL
Satış: 4.064,33 TL
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 2.518,31 TL
Satış: 3.390,25 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 70.689,44 TL
Satış: 72.304,74 TL