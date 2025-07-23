Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları 23 Temmuz sabahında rekor kırdı. Gram altın tüm zamanların zirvesini görürken, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını da sert yükseldi. İşte bugünün güncel altın fiyatları…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 1

ONS ALTIN

Alış: 3.425,17 $ 
Satış: 3.425,94 $

1 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 2

ZİYNET ALTINI (CUMHURİYET)

Alış: 28.713,00 TL
Satış: 28.954,00 TL

2 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 3

GRAM ALTIN

Alış: 4.447,32 TL
Satış: 4.447,81 TL

3 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.200,00 TL
Satış: 7.272,00 TL

4 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 5

YARIM ALTIN

Alış: 14.401,00 TL
Satış: 14.544,00 TL

5 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 6

TAM ALTIN

Alış: 28.275,78 TL
Satış: 28.693,00 TL

6 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.713,00 TL
Satış: 28.954,00 TL

7 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 8

ATA ALTIN

Alış: 29.159,39 TL
Satış: 29.894,80 TL

8 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 9

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 4.031,55 TL
Satış: 4.064,33 TL

9 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 10

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 2.518,31 TL
Satış: 3.390,25 TL

10 11
Gram altında tarihi rekor! 23 Temmuz güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 11

GREMSE ALTIN 

Alış: 70.689,44 TL
Satış: 72.304,74 TL

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