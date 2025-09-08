Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı

Gram altın tarihi rekor seviyelere ulaşırken, ons altın da uluslararası piyasalarda yükselişini sürdürüyor. Yeni haftada altın fiyatlarının nasıl seyredeceği merak edilirken, Finans Analisti İslam Memiş piyasadaki son gelişmeleri ve 2026 yılına dair beklentilerini değerlendirdi.

Memiş, özellikle altın borcu olanların, düğün planlayanların ve yatırım için fırsat kollayanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Serbest piyasalarda gram altın 4.792 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da fiziki satış fiyatları da aynı seviyelerde seyrediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 3.588 dolar seviyesinde bulunuyor.

📈 GRAM VE ONS ALTINDA REKOR

Gram altın, serbest piyasalarda Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 4.803 TL’ye yükseldi. Ons altın da 3.600 dolara çıkarak tarihi rekor kırdı.

Yıl başında 3.050 TL seviyesinde olan gram altın, sekiz ayda 1.753 TL artış kaydetti. Ons altın ise yıl başındaki 2.623 dolardan 3.600 dolara yükselerek sekiz ayda 977 dolarlık değer kazandı.

🌍 JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE EKONOMİK VERİLER ALTINI DESTEKLİYOR

CNN Türk’e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselişini destekleyen unsurları şöyle sıraladı:

⚠️ Jeopolitik gerilimler: ABD Başkanı Trump’ın Rusya’ya yaptırımları, petrol ambargosu ve Ukrayna-Rusya savaşındaki belirsizlik altına talebi artırıyor.

💹 Ekonomik veriler: ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor.
🏦 FED beklentileri: ABD Merkez Bankası’nın (FED) 17 Eylül’de yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimi yapması bekleniyor. 2026 yılı için ise toplam beş faiz indirimi öngörülüyor.

🎯 YATIRIMCILAR 2026’YA ODAKLANMALI

İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar gram bazında 5.000 TL, 2026’nın ilk yarısında ise 6.000–6.500 TL aralığına ulaşabileceğini öngördü.

Onsta ise 2026’nın ilk yarısında 4.000–4.250 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

Altın fiyatlarının gerilemesi için; merkez bankalarının faiz artırması, savaşların sona ermesi, jeopolitik gerilimin ortadan kalkması ve küresel belirsizliklerin azalması gerektiğini belirten Memiş, “Bugünkü koşullarda bu senaryoların gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor” dedi.

🏦 MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLARINI ARTIRIYOR

Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) altın stokları açısından dünyada 12. sıradan 10. sıraya yükseldiğini hatırlatarak, Türkiye’nin bölgesinde en fazla altın alan merkez bankası konumunda bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Çin ve Kafkasya’daki merkez bankalarının da altın depolarını artırdığını belirten Memiş, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurt dışındaki fiziki altınları Türkiye’ye getirmesini “büyük bir hamle” olarak nitelendirdi.

🚨 ALTIN FİYATLARI AGRESİF ŞEKİLDE YÜKSELEBİLİR

Memiş’e göre asıl kritik gelişme, ABD ve İngiltere’deki altın rezervlerinde yaşanacak gelişmeler olacak.

“Dünyadaki ülkeler ABD ve İngiltere’deki altınlarını talep etmeye başlayacak. ABD’nin 8.133 ton civarındaki altın rezervlerini verebilmesi büyük bir soru işareti. Eğer bu rezervlerde sorun çıkarsa, altın fiyatları agresif bir şekilde yeniden yükselebilir” dedi.

Memiş, küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımları nedeniyle altının güvenli liman rolünün önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.

