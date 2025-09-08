Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı

💹 Ekonomik veriler: ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor.

🏦 FED beklentileri: ABD Merkez Bankası’nın (FED) 17 Eylül’de yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimi yapması bekleniyor. 2026 yılı için ise toplam beş faiz indirimi öngörülüyor.