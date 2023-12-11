Gram altını olanlar müjde! O rakamı görecek...

Yükselen enflasyon ve TL'deki hızlı değer kaybı, son birkaç yıldır vatandaşların birikimlerini altına yöneltmişti. Özellikle küçük yatırımcının vazgeçilmez yatırım aracı olan altında dalgalanma sürüyor.

Bu noktada 2024 yılına girerken altının seyrinin ne olacağı da merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar "2024 yılında altın ne kadar olacak?", "Gram altın 2024 yılında kaç TL olacak?" gibi soruları internet ortamında aratıyor. Peki gram altın 2024 yılına girdiğimizde ne kadar olacak? Altında yükseliş devam edecek mi? Tüm bu soruların yanıtını, tahminleriyle yatırımcının dikkatle izlediği Finans Analisti İslam Memiş yanıtladı.

'Altın 2024'te Altın Çağını Yaşayacak'

A Haber yayınına konuk olan Memiş, değişen piyasa koşullarında yeni bir altın analizinde bulundu. Altın fiyatlarının 2024 yılında nasıl bir seyir izleyeceği konusunda görüş bildiren Memiş uzun vadeli yatırımcılar için şuan ki gram altın fiyatının bir fırsat olduğunu dile getirirken “Altın 2024 yılında altın çağını yaşayacak” diye konuştu.

'2 Bin 700 TL'ye Kadar Çıkabilir'

Türkiye’de yükselen dolar kuruyla birlikte ons altındaki yükseliş trendinin devam etmesinin gram altın fiyatını 2024 yılında yeni rekorlara götüreceğini iddia eden İslam Memiş “Ons altın fiyatındaki düşüşler kalıcı olmayacaktır. Aralık ayında yaşanan bu gerileme orta ve uzun vadeli altın yatırımcısı için iyi bir fırsat sunuyor. Gram altının fiyatı bu yılı bin 900 – 2 bin TL seviyelerinde kapatacaktır. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise 2 bin 250 TL seviyelerini görebiliriz. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle bu yükselişlerin ilk önce 2 bin 500 TL daha sonra ise 2 bin 700 TL’ye kadar çıkabileceğini öngörüyorum” dedi.