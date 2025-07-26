Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları
Altın piyasasında 26 Temmuz 2025 sabahı güncel fiyatlar belli oldu. Gram, çeyrek, Cumhuriyet ve bilezik fiyatları merakla takip ediliyor. İşte altının yeni değerleri…
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 2.379,72 TL
Satış: 3.352,40 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 3.962,55 TL
Satış: 4.183,89 TL
GRAM ALTIN
Altın piyasasının en çok takip edilen türü gram altında güncel fiyatlar şöyle:
Alış: 4.351,28 TL
Satış: 4.352,20 TL
ÇEYREK ALTIN
Yatırımcının ve takı tercih edenlerin gözdesi çeyrek altın:
Alış: 6.962,05 TL
Satış: 7.115,84 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın güncel değerleriyle dikkat çekiyor:
Alış: 13.880,60 TL
Satış: 14.231,68 TL
TAM ALTIN
Alış: 28.318,00 TL
Satış: 28.588,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 27.848,22 TL
Satış: 28.376,32 TL
ZİYNET ALTIN
Alış: 27.848,22 TL
Satış: 28.376,32 TL
ATA ALTIN
Alış: 28.873,65 TL
Satış: 29.601,99 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 70.534,00 TL
Satış: 71.360,00 TL
ALTIN/ONS (USD)
Alış: 3.336,73 USD
Satış: 3.337,87 USD
Döviz kuru üzerinden hesaplanan TL bazında ons altın fiyatı:
Alış: 135.413,00 TL
Satış: 135.637,00 TL