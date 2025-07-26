Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında 26 Temmuz 2025 sabahı güncel fiyatlar belli oldu. Gram, çeyrek, Cumhuriyet ve bilezik fiyatları merakla takip ediliyor. İşte altının yeni değerleri…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 1

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 2.379,72 TL
Satış: 3.352,40 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 2

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 3.962,55 TL
Satış: 4.183,89 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 3

GRAM ALTIN

Altın piyasasının en çok takip edilen türü gram altında güncel fiyatlar şöyle:

Alış: 4.351,28 TL
Satış: 4.352,20 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN

Yatırımcının ve takı tercih edenlerin gözdesi çeyrek altın:

Alış: 6.962,05 TL
Satış: 7.115,84 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 5

YARIM ALTIN

Yarım altın güncel değerleriyle dikkat çekiyor:

Alış: 13.880,60 TL
Satış: 14.231,68 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 6

TAM ALTIN

Alış: 28.318,00 TL
Satış: 28.588,00 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 27.848,22 TL
Satış: 28.376,32 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 8

ZİYNET ALTIN

Alış: 27.848,22 TL
Satış: 28.376,32 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 9

ATA ALTIN

Alış: 28.873,65 TL
Satış: 29.601,99 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 10

GREMSE ALTIN

Alış: 70.534,00 TL
Satış: 71.360,00 TL

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Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 26 Temmuz 2025 altın fiyatları - Resim: 11

ALTIN/ONS (USD)

Alış: 3.336,73 USD
Satış: 3.337,87 USD

Döviz kuru üzerinden hesaplanan TL bazında ons altın fiyatı:

Alış: 135.413,00 TL
Satış: 135.637,00 TL

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