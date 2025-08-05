Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 5 Ağustos 2025 altın fiyatları
Altın piyasasında 5 Ağustos 2025 sabahı güncel fiyatlar belli oldu. Gram, çeyrek, Cumhuriyet ve bilezik fiyatları merakla takip ediliyor. İşte altının yeni değerleri…
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GRAM ALTIN
Alış: 4.410,11 TL
Satış: 4.410,54 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.162,00 TL
Satış: 7.236,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 14.323,00 TL
Satış: 14.469,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.558,00 TL
Satış: 28.812,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 4.008,59 TL
Satış: 4.034,64 TL
14 AYAR BİLEZİK
Alış: 2.404,35 TL
Satış: 3.378,89 TL
ATA ALTIN
Alış: 29.128,18 TL
Satış: 29.855,45 TL
TAM ALTIN
Alış: 28.245,50 TL
Satış: 28.795,49 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 70.613,76 TL
Satış: 72.209,55 TL
ZİYNET ALTIN
Alış: 28.245,50 TL
Satış: 28.795,49 TL
REŞAT ALTINI
Alış: 28.590,47 TL
Satış: 28.844,95 TL