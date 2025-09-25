Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar

Analistler, altının kazançlarını sürdürebileceğini ve potansiyel olarak 3.772–3.793 dolar aralığına ulaşabileceğini öngörüyor. Teknik grafikler ise 3.731 ve 3.739 dolar seviyelerinde destek olduğunu gösteriyor.

Peki, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Eylül Perşembe gününe dair altın fiyatları alış–satış tablosu:





