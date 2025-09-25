Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, 25 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı grafiklerle takip ediliyor.
Analistler, altının kazançlarını sürdürebileceğini ve potansiyel olarak 3.772–3.793 dolar aralığına ulaşabileceğini öngörüyor. Teknik grafikler ise 3.731 ve 3.739 dolar seviyelerinde destek olduğunu gösteriyor.
Peki, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Eylül Perşembe gününe dair altın fiyatları alış–satış tablosu:
ONS ALTIN FİYATLARI
Güne Başlangıç: 3.739 USD
Günlük En Düşük: 3.730 USD
Günlük En Yüksek: 3.750 USD
Anlık İşlem: 3.732 USD
GRAM ALTIN FİYATLARI
Güne Başlangıç: 4.980 TL
Günlük En Düşük: 4.974 TL
Günlük En Yüksek: 5.001 TL
Anlık Alış–Satış: 4.979 TL / 5.081 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 8.327 TL
Satış: 8.394 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 16.654 TL
Satış: 16.798 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 32.947,67 TL
Satış: 33.587,13 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 33.203 TL
Satış: 33.466 TL
REŞAT ALTIN
Alış: 33.235,47 TL
Satış: 33.498,95 TL
ZİYNET ALTINI
Alış: 82.369,18 TL
Satış: 83.658,75 TL
ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Uzmanlara göre, piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde iki kez daha faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ekim ayı için olasılık %93, Aralık ayı için ise %77. Bu durum altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.