Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları sabah saatlerinde güncellendi. Gram altın 4.300’ü aştı, çeyrek 7.100 TL’yi gördü. İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 1

GRAM ALTIN 4.300 TL'Yİ GEÇTİ

Yatırımcıların gözdesi gram altın, 17 Temmuz sabahı itibarıyla 4.324,16 TL’den satılıyor. Fiyatlardaki yükseliş dikkat çekiyor.

1 7
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 2

ÇEYREK ALTIN 7.100 TL SEVİYESİNDE

Küçük yatırımcının tercihi çeyrek altın 7.102,00 TL’den işlem görüyor. Özellikle yaz aylarında artan talep fiyatlara da yansıyor.

2 7
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 3

YARIM ALTIN DA TIRMANIŞTA

Yarım altının güncel satış fiyatı 14.204,00 TL oldu. Son günlerdeki ivmeli artış yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

3 7
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 4

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatı 28.057,39 TL’ye yükseldi. Altın, yılın ikinci yarısına da sert başlangıç yaptı.

4 7
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 5

CUMHURİYET ALTINI 28.278 TL’YE ULAŞTI

Yatırım ve tasarruf amaçlı tercih edilen Cumhuriyet altını bugün 28.278,00 TL’den satılıyor.

5 7
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 6

GREMSE ALTIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Altın türleri arasında en yüksek rakam Gremse altında: 70.358,63 TL. Bu seviye, rekorlara işaret ediyor.

6 7
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları - Resim: 7

ONS ALTIN 3.340 DOLARDA

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın 3.340,18 dolar seviyesine çıktı. Yılın en yüksek değerlerinden biri kaydedildi.

7 7
Altın çeyrek altın gram altın altın fiyatı yarım altın altının onsu Cumhuriyet altını altın ne kadar altında son durum altın kaç tl