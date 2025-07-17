Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları sabah saatlerinde güncellendi. Gram altın 4.300’ü aştı, çeyrek 7.100 TL’yi gördü. İşte 17 Temmuz 2025 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları…
GRAM ALTIN 4.300 TL'Yİ GEÇTİ
Yatırımcıların gözdesi gram altın, 17 Temmuz sabahı itibarıyla 4.324,16 TL’den satılıyor. Fiyatlardaki yükseliş dikkat çekiyor.
ÇEYREK ALTIN 7.100 TL SEVİYESİNDE
Küçük yatırımcının tercihi çeyrek altın 7.102,00 TL’den işlem görüyor. Özellikle yaz aylarında artan talep fiyatlara da yansıyor.
YARIM ALTIN DA TIRMANIŞTA
Yarım altının güncel satış fiyatı 14.204,00 TL oldu. Son günlerdeki ivmeli artış yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam altın fiyatı 28.057,39 TL’ye yükseldi. Altın, yılın ikinci yarısına da sert başlangıç yaptı.
CUMHURİYET ALTINI 28.278 TL’YE ULAŞTI
Yatırım ve tasarruf amaçlı tercih edilen Cumhuriyet altını bugün 28.278,00 TL’den satılıyor.
GREMSE ALTIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Altın türleri arasında en yüksek rakam Gremse altında: 70.358,63 TL. Bu seviye, rekorlara işaret ediyor.
ONS ALTIN 3.340 DOLARDA
Küresel piyasalarda işlem gören ons altın 3.340,18 dolar seviyesine çıktı. Yılın en yüksek değerlerinden biri kaydedildi.