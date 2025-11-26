GSS primlerinde şok artış: Gelir testi yaptırmayan daha fazla ödeyecek
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri iki katına çıkarak 780,17 TL'den 1.560,33 TL'ye fırladı. Prim yükümlülüğünden kurtulmak isteyen milyonlarca vatandaş için gelir testi yaptırma zorunluluğu doğdu.
Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim uygulamasında önemli bir güncellemeyi ve dikkat çekici bir artışı beraberinde getirdi.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç’ın paylaştığı bilgilere göre, aylık GSS primi 780,17 TL’den 1.560,33 TL’ye yükseldi.
GSS primlerini kendi imkanlarıyla ödeme yükümlülüğü bulunan kişiler, 1 Aralık 2025’ten itibaren bu yeni tutar üzerinden ödeme yapmak durumunda kalacak.
Prim tutarlarının, 1 Ocak 2026 tarihinde ise asgari ücrete yapılacak artış oranında tekrar güncelleneceği belirtildi.
KİMLER GSS PRİMİ ÖDEMEK ZORUNDA?
5510 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca, hiçbir sosyal güvencesi olmayan bireyler GSS kapsamında prim ödemekle yükümlü tutuluyor.
Bu kapsamdaki kişiler; işçi, memur veya esnaf olarak çalışmıyor olmalı, aynı zamanda eşi, anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkına da sahip olmamalıdır.
Ağustos ayı verilerine göre, GSS kapsamında toplam 7 milyon 740 bin 811 kişi bulunuyor. Bu kişilerden 5 milyon 708 bin 54 kişi için prim ödemeleri, "ödeme gücü olmadığı" gerekçesiyle devlet tarafından karşılanırken; 2 milyon 32 bin 757 kişi ise primlerini kendisi ödemek zorunda.
5510 Sayılı Kanun, çocuklar için GSS yükümlülüğünü yaş ve öğrenim durumlarına göre düzenliyor:
18 yaşına kadar tüm çocuklar koşulsuz sağlık güvencesine sahiptir.
Lise mezunları için bu yaş sınırı 20'ye kadar uzar.
Üniversite mezunları için ise bu sınır 25 olarak belirlenmiştir.
Öğrenimini yaş sınırından önce tamamlayan öğrenciler, mezuniyet sonrası iki yıl boyunca veya yaş sınırı doluncaya kadar GSS priminden muafiyet hakkını koruyor.
GELİR TESTİ ŞARTI
Prim borcu yükümlülüğünün doğmaması ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmek için gelir testi yaptırılması zorunlu hale geldi.
SGK’nın gönderdiği tescil tebligatını izleyen bir ay içinde gelir testi yaptıran vatandaşlar, gelir sınırının uygun olması durumunda prim ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor ve devlet desteğinden faydalanıyor. Ancak testi gecikmeli yapanlar, başvuru tarihine kadar oluşan prim borcunun tamamını ödemek zorunda kalıyor.
Gelir durumunda önemli bir değişiklik meydana gelen kişiler, yeniden sosyal yardımlaşma vakfına başvurma hakkına sahip.
Örneğin, dört kişilik bir ailede iki çalışandan birinin işsiz kalması durumunda, aile gelirinin belirlenen sınırın altına düşmesiyle birlikte 25 yaşını doldurmuş erkek çocuğun GSS primi ödeme zorunluluğu sona erecektir.
GELİR TESTİNDE KİMLER AİLE BİREYİ SAYILIYOR?
Gelir testi hesaplaması yapılırken, sadece sigortalı adayı değil, aynı hanede yaşayan tüm aile bireyleri hesaba katılır:
Eş
Evli olmayan çocuklar (Yaş sınırlaması yoktur.)
Büyük anne ve büyük baba
Ayrıca, öğrenim görme nedeniyle haneden geçici olarak ayrılmış olsa bile 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar da gelir testi hesabında aile bireyi olarak değerlendirmeye alınır.
Yeni prim tutarları, özellikle kendi primini ödemekle yükümlü olan vatandaşlar için büyük önem arz ediyor. Ödeme gücü olmayanlar için zamanında yapılan gelir testi başvurusu, hem prim borcunun birikmesini önleyecek hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanma imkanı sunacaktır.