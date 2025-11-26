GSS primlerinde şok artış: Gelir testi yaptırmayan daha fazla ödeyecek

Ağustos ayı verilerine göre, GSS kapsamında toplam 7 milyon 740 bin 811 kişi bulunuyor. Bu kişilerden 5 milyon 708 bin 54 kişi için prim ödemeleri, "ödeme gücü olmadığı" gerekçesiyle devlet tarafından karşılanırken; 2 milyon 32 bin 757 kişi ise primlerini kendisi ödemek zorunda.