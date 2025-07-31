Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?
Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo
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Altın piyasasında temmuz ayının son gününde hareketlilik dikkat çekiyor. 30 Temmuz'a göre gram altında sınırlı artış görülürken; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da yukarı yönlü değişim yaşandı
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 3.896,15 TL
Satış: 3.923,25 TL
GRAM ALTIN
Alış: 4.301,53 TL
Satış: 4.302,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.029,00 TL
Satış: 7.095,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 14.057,00 TL
Satış: 14.189,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 27.698,89 TL
Satış: 28.245,46 TL
ATA ALTIN
Alış: 28.564,48 TL
Satış: 29.285,17 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.028,00 TL
Satış: 28.249,00 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 69.247,23 TL
Satış: 70.830,26 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.296,69 TL
Satış: 3.297,03 TL
REŞAT ALTINI
Alış: 28.060,47 TL
Satış: 28.281,95 TL