Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?

Altın fırladı! Fiyat listesi güncellendi, işte güncel tablo

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın piyasasında temmuz ayının son gününde hareketlilik dikkat çekiyor. 30 Temmuz'a göre gram altında sınırlı artış görülürken; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da yukarı yönlü değişim yaşandı

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 2

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 3.896,15 TL
Satış: 3.923,25 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 3

GRAM ALTIN

Alış: 4.301,53 TL
Satış: 4.302,00 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.029,00 TL
Satış: 7.095,00 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 5

YARIM ALTIN

Alış: 14.057,00 TL
Satış: 14.189,00 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 6

TAM ALTIN

Alış: 27.698,89 TL
Satış: 28.245,46 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 7

ATA ALTIN

Alış: 28.564,48 TL
Satış: 29.285,17 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.028,00 TL
Satış: 28.249,00 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 9

GREMSE ALTIN

Alış: 69.247,23 TL
Satış: 70.830,26 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 10

ONS ALTIN

Alış: 3.296,69 TL
Satış: 3.297,03 TL

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Güncel altın fiyatları 31 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 11

REŞAT ALTINI

Alış: 28.060,47 TL
Satış: 28.281,95 TL

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