O üniversite 621 sözleşmeli personel alacak

BAŞVURU YAPMAK İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NEDİR?

Hacettepe Üniversitesi 621 Sözleşmeli Personel alımında başvurular yalnızca KPSS puanlarına göre yapılacak. Yapılacak olan alımda KPSS puan sırasının en yüksek olanından en düşük olanına göre bir sıralama düzenlenecek. KPSS sınav şartının yanı sıra herhangi bir sözlü veya yazılı mülakat aranmayacak. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ise; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, görevini yapmasına engel olacak nitelikte bir sağlık probleminin olmaması, herhangi bir suç hükmünün bulunmaması, erkek adaylarda askerlikle ilişkinin hiç olmaması veya yapmış olması şeklinde.