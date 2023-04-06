O üniversite 621 sözleşmeli personel alacak
Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 621 personel alımı yapılacağı duyuruldu. üniversite tarafından yayınlanan ilan detaylarında farklı alanlarda çeşitli kontenjan ile personel alımı yapılacağı aktarıldı. Personel alımı için başvuru yapacak olan adaylar şartları merak ediyor.
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Resmi Gazete’de personel alım ilanı yayınlandı. üniversite tarafından istihdam edilecek meslek alanları koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, destek personeli, temizlik görevlisi, bir operasyoneli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlık teknikeri sistem programcısı çözümleyici, hemşire, eczacı, diyetisyen, biyolog, fizyoterapist, perfüzyonist ve çocuk gelişimcisi şeklindedir. Öğrenim durumlarına göre ise kontenjan dağılımlarında değişiklik söz konusu oluyor.
ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE KONTENJANLAR NASIL?
Öğrenim durumuna göre lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere kontenjan dağılımı belirlendi. Hacettepe Üniversitesi tarafından 621 sözleşmeli personel alımı yapılırken, adayların öğrenim durumuna göre kontenjan alanları şu şekilde;
Öğrenim durumuna göre lise mezunu adaylardan; 28 koruma ve güvenlik görevlisi, 210 temizlik görevlisi, 29 destek personeli ve 4 şoför alınacak. Ön lisans mezunu adaylardan 40 sağlık teknikeri, 16 koruma ve güvenlik görevlisi 7 destek personeli ve 25 büro personeli alınacak. Lisans mezunu adaylardan 2 çocuk gelişimcisi, 2 perfüzyonist, 2 diyetisyen, 5 eczacı, iki biyolog, 220 hemşire 25 büro personeli ve bir sistem programcısı çözümleyici alınacak.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NEDİR?
Hacettepe Üniversitesi 621 Sözleşmeli Personel alımında başvurular yalnızca KPSS puanlarına göre yapılacak. Yapılacak olan alımda KPSS puan sırasının en yüksek olanından en düşük olanına göre bir sıralama düzenlenecek. KPSS sınav şartının yanı sıra herhangi bir sözlü veya yazılı mülakat aranmayacak. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ise; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, görevini yapmasına engel olacak nitelikte bir sağlık probleminin olmaması, herhangi bir suç hükmünün bulunmaması, erkek adaylarda askerlikle ilişkinin hiç olmaması veya yapmış olması şeklinde.