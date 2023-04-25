Halkbank'tan kredi kampanyası: 1 yıl geri ödemesiz dönemli 300 bin lira kredi
Halkbank tarafından çok önemli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında 300 bin liraya kadar kredi verileceği belirtildi. Kampanya doğrultusunda 1 yıl geri ödemesiz dönemli 300 bin lira kredi verileceği bildirildi. İşte detaylar...
Halkbank tarafından çok önemli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında 300 bin liraya kadar kredi verileceği belirtildi. Halkbank kredi kampanyası doğrultusunda 1 yıl geri ödemesiz dönemli 300 bin lira kredi verileceği bildirildi. Bu noktada farklı başlıklardaki rişimci kredileri ile KOBİ'lere kredi desteği verildiği bildirildi.
12 AY GERİ ÖDEMESİZ
Halkbank, iş kurmak ve kurduğu işi büyütmek isteyen girişimcilere finansman desteği verdiği belirtilerek Halkbank kredi kampanyası başlatıldı. Bu kampanya doğrultusunda 300 bin lira 1 yıl geri ödemesiz kredi verilebileceği bildirildi. Bu noktada Halkbank, Usta Girişimci Kredisi ile 12 ay geri ödemesiz kredi verdiği ifade edilerek Usta Girişimci Kredisi’nin detayları ve söz konusu krediyi kimlerin alabileceği pek çok kişi tarafından merak edildiği aktarıldı.
GEREKLİ ŞARTLAR
Halkbank’ın açıklamasına göre, Usta Girişimci Kredisi’ni almak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlara haiz olmayan vatandaşların kredi alması mümkün değil. Bu noktada gerekli şartlar ise Halkbank tarafından şöyle paylaşıldı:
• En az ilkokul mezunu olan,
• Kurmayı düşündüğü iş kolu ile ilgili bilgi, beceriye sahip olduğunu gösteren mesleki oda ve kuruluşlardan alınmış Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık Belgesi veya özel/kamu kuruluşlarından (İŞKUR, KOSGEB, Halk Eğitim Merkezleri, Belediye vb.) alınmış Ustalık/Uzmanlık Eğitim Sertifikasını belgeleyen,
• İş konusunda faaliyet gösteren iş yerlerinde en az 3 yıl çalıştığını gösteren belgeye sahip olan,
• 45 yaşını aşmamış olan girişimciler bu kredi kampanyasından yararlanabilecek.