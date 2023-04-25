Halkbank'tan kredi kampanyası: 1 yıl geri ödemesiz dönemli 300 bin lira kredi

GEREKLİ ŞARTLAR

Halkbank’ın açıklamasına göre, Usta Girişimci Kredisi’ni almak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlara haiz olmayan vatandaşların kredi alması mümkün değil. Bu noktada gerekli şartlar ise Halkbank tarafından şöyle paylaşıldı: