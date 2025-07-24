Hangi araçların fiyatı düştü, hangisi yükseldi? İşte ÖTV sonrası güncel fiyatlar
ÖTV düzenlemesiyle birlikte birçok araçta fiyat değişimi yaşandı. Elektrikli modellerde artış görülürken bazı yerli araçların fiyatı düştü. İşte ÖTV sonrası araç fiyatları…
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ NELER GETİRDİ?
Otomobil ve pick-up'larda Özel Tüketim Vergisi oranı ve matrahları değişti. ÖTV dilimi yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar yükseldi. Bazı yerli üretim araçların fiyatları gerilerken elektrikli araçların fiyatları arttı.
MOTOR HACMİ EŞİĞİ YÜKSELTİLDİ
Motor hacmi eşiği ÖTV’de 1300 cc’den 1400 cc’ye çıkarıldı. Böylece daha fazla model alt dilimlerden faydalanabilecek.
PICK-UP'LARDA ÖTV YÜZDE 50 OLDU
Pick-up tarzı araçlarda daha önce yüzde 4 olan ÖTV oranı yüzde 50’ye yükseltildi. Bu da özellikle ticari modellerde sert fiyat artışlarına yol açtı.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV YÜZDE 25'TEN BAŞLIYOR
Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV oranı yüzde 25 oldu. Daha önce bu oran yüzde 10’du. Yeni sistemde ÖTV oranları araç özelliklerine göre yüzde 25, 55, 65 ve 75 olarak belirlendi.
İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA DİLİMLER DEĞİŞTİ
İçten yanmalı motorlara sahip otomobillerde ÖTV dilimleri yüzde 70’ten başlayıp yüzde 220’ye kadar çıkıyor. Yerli üretim bazı modeller yüzde 70-75 bandına girmeye başladı.
TOGG T10X MODELLERİ ZAMLANDI
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL → 1.636.363 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL → 1.909.089 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL → 2.079.543 TL
TESLA MODELLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Model Y Arkadan Çekiş: 1.866.203 TL → 2.120.684 TL
Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 2.662.783 TL → 2.948.078 TL
Model Y Long Range 4 Çeker: 3.465.581 TL → 3.790.772 TL
Mini Cooper Countryman: 2.944.900 TL → 3.260.422 TL
FİYATI DÜŞEN ARAÇLAR
FİAT MODELLERİ
Egea 1.4 Easy: 1.104.900 TL → 1.043.515 TL
Egea 1.4 Urban: 1.224.900 TL → 1.156.849 TL
Egea Cross 1.4 Street: 1.259.900 TL → 1.189.904 TL
Egea Cross 1.4 Urban: 1.324.900 TL → 1.251.292 TL
OPEL VE RENAULT MODELLERİ
Opel Corsa 1.2 100 HP Manuel Edition: 1.312.000 TL → 1.239.110 TL
Opel Corsa 1.2 AT8 Edition GS: 1.506.000 TL → 1.464.165 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe: 1.497.000 TL → 1.455.415 TL
FORD VE HYUNDAI MODELLERİ
Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost: 1.559.800 TL → 1.516.471 TL
Hyundai i10 1.2 MPI: 1.129.000 TL → 1.066.276 TL
Hyundai i20 Jump: 1.234.000 TL → 1.165.443 TL
KIA VE VW MODELLERİ
Kia Picanto 1.0L: 1.210.000 TL → 1.142.142 TL
Volkswagen Polo Impression: 1.708.000 TL → 1.660.554 TL
PICK-UP MODELLERDEKİ ARTIŞLAR – FORD RANGER
Giriş seviyesi: 2.820.200 TL → 4.067.594 TL
Tam donanım: 3.954.100 TL → 5.703.027 TL
VW AMAROK’TA YÜZDE 50 ÖTV ETKİSİ
Giriş paketi: 2.902.000 TL → 4.185.576 TL
Full donanım: 3.312.000 TL → 4.776.923 TL
TOYOTA HILUX FİYATLARI
Giriş paketi: 2.069.000 TL → 2.984.133 TL
Full donanım: 2.970.000 TL → 4.283.652 TL
SSANGYONG MUSSO GRAND FİYATLARI
Giriş seviyesi: 1.735.000 TL → 2.502.403 TL
Tam donanım: 1.799.412 TL → 2.595.305 TL
OTOKAR FOTON TUNLAND
Başlangıç modeli: 1.065.224 TL → 2.385.900 TL
Tam donanım: 1.956.240 TL → 2.821.500 TL