Hangi araçların fiyatı düştü, hangisi yükseldi? İşte ÖTV sonrası güncel fiyatlar

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV YÜZDE 25'TEN BAŞLIYOR



Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV oranı yüzde 25 oldu. Daha önce bu oran yüzde 10’du. Yeni sistemde ÖTV oranları araç özelliklerine göre yüzde 25, 55, 65 ve 75 olarak belirlendi.