Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!

Yatırımcıların gözleri yeniden mevduat faizlerinde! 400.000 TL’yi 32 gün vadeli hesapta değerlendiren bir kişi, bankadan bankaya değişen faiz oranlarıyla binlerce lira fark kazanabiliyor. Peki, hangi banka en yüksek getiriyi sunuyor?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 1

Türkiye’de faiz oranları son aylarda yükseliş trendini korurken, yatırımcılar birikimlerini en karlı vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeye yöneliyor. 400.000 TL’lik bir tutarın 32 gün vadeli hesapta hangi bankada ne kadar kazandıracağı merak konusu oldu.

1 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 2

İşte 21 Ekim 2025 itibarıyla 32 gün vadeli mevduat hesaplamasında güncel faiz oranları, net kazançlar ve vade sonu tutarları…

2 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 3

Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Kazanç: 12.928,06 TL
Vade Sonu Tutar: 412.928,06 TL

3 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 4

Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %48
Aylık Net Kazanç: 12.710,89 TL
Vade Sonu Tutar: 412.710,89 TL

4 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık – ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Net Kazanç: 12.576,27 TL
Vade Sonu Tutar: 412.576,27 TL

5 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 6

Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Net Kazanç: 12.096,09 TL
Vade Sonu Tutar: 412.096,09 TL

6 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 7

QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Kazanç: 11.775,12 TL
Vade Sonu Tutar: 411.775,12 TL

7 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 8

CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Net Kazanç: 12.510,83 TL
Vade Sonu Tutar: 412.510,83 TL

8 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 9

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 411.573,22 TL

9 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 10

HSBC – Modern Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL

10 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 11

Odea Bank – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL

11 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 12

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 13.226,53 TL
Vade Sonu Tutar: 413.226,53 TL

12 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 13

Akbank – Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Kazanç: 12.585,21 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,21 TL

13 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 14

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL

14 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 15

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL

15 16
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! - Resim: 16

Halkbank – E-Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Aylık Net Kazanç: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL

16 16
mevduat faiz