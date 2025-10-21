Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!
Yatırımcıların gözleri yeniden mevduat faizlerinde! 400.000 TL’yi 32 gün vadeli hesapta değerlendiren bir kişi, bankadan bankaya değişen faiz oranlarıyla binlerce lira fark kazanabiliyor. Peki, hangi banka en yüksek getiriyi sunuyor?
Türkiye’de faiz oranları son aylarda yükseliş trendini korurken, yatırımcılar birikimlerini en karlı vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeye yöneliyor. 400.000 TL’lik bir tutarın 32 gün vadeli hesapta hangi bankada ne kadar kazandıracağı merak konusu oldu.
İşte 21 Ekim 2025 itibarıyla 32 gün vadeli mevduat hesaplamasında güncel faiz oranları, net kazançlar ve vade sonu tutarları…
Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Kazanç: 12.928,06 TL
Vade Sonu Tutar: 412.928,06 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %48
Aylık Net Kazanç: 12.710,89 TL
Vade Sonu Tutar: 412.710,89 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Net Kazanç: 12.576,27 TL
Vade Sonu Tutar: 412.576,27 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Net Kazanç: 12.096,09 TL
Vade Sonu Tutar: 412.096,09 TL
QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Kazanç: 11.775,12 TL
Vade Sonu Tutar: 411.775,12 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Net Kazanç: 12.510,83 TL
Vade Sonu Tutar: 412.510,83 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 411.573,22 TL
HSBC – Modern Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL
Odea Bank – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Kazanç: 13.226,53 TL
Vade Sonu Tutar: 413.226,53 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Kazanç: 12.585,21 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,21 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Aylık Net Kazanç: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL