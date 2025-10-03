Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi
Vadeli mevduat hesapları yüksek faiz oranlarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. 450 bin TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların hangi bankada ne kadar kazanç elde edeceği açıklandı.
Ekonomide dalgalanmalar sürerken yatırımcıların güvenli limanı vadeli mevduat hesapları oldu. Bankalar arasında rekabet artarken faiz oranları da yükselmeye devam ediyor.
İşte 450.000 TL’lik 32 gün vadeli mevduat hesaplaması:
Akbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 14.544,07 TL
Vade Sonu Tutar: 464.544,07 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 14.476,29 TL
Vade Sonu Tutar: 464.476,29 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 14.322,97 TL
Vade Sonu Tutar: 464.322,97 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 14.123,21 TL
Vade Sonu Tutar: 464.123,21 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 13.138,52 TL
Vade Sonu Tutar: 463.138,52 TL
TEB – Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.515,31 TL
Vade Sonu Tutar: 464.515,31 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.226,53 TL
Vade Sonu Tutar: 463.226,53 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.557,20 TL
Vade Sonu Tutar: 463.557,20 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.557,20 TL
Vade Sonu Tutar: 463.557,20 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.879,85 TL
Vade Sonu Tutar: 464.879,85 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 464.321,10 TL
Akbank (Vadeli Hesap TL)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 464.321,10 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.995,62 TL
Vade Sonu Tutar: 463.995,62 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 13.670,14 TL
Vade Sonu Tutar: 463.670,14 TL
getirfinans (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 12.151,23 TL
Vade Sonu Tutar: 462.151,23 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 11.391,78 TL
Vade Sonu Tutar: 461.391,78 TL