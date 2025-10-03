Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi

Vadeli mevduat hesapları yüksek faiz oranlarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. 450 bin TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların hangi bankada ne kadar kazanç elde edeceği açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 1

Ekonomide dalgalanmalar sürerken yatırımcıların güvenli limanı vadeli mevduat hesapları oldu. Bankalar arasında rekabet artarken faiz oranları da yükselmeye devam ediyor.

İşte 450.000 TL’lik 32 gün vadeli mevduat hesaplaması:

1 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 2

Akbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 14.544,07 TL
Vade Sonu Tutar: 464.544,07 TL

2 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 3

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 14.476,29 TL
Vade Sonu Tutar: 464.476,29 TL

3 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 4

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 14.322,97 TL
Vade Sonu Tutar: 464.322,97 TL

4 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 5

Fibabanka
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 14.123,21 TL
Vade Sonu Tutar: 464.123,21 TL

5 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 6

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 13.138,52 TL
Vade Sonu Tutar: 463.138,52 TL

6 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 7

TEB – Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.515,31 TL
Vade Sonu Tutar: 464.515,31 TL

7 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 8

getirfinans
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.226,53 TL
Vade Sonu Tutar: 463.226,53 TL

8 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 9

HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.557,20 TL
Vade Sonu Tutar: 463.557,20 TL

9 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 10

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.557,20 TL
Vade Sonu Tutar: 463.557,20 TL

10 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 11

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.879,85 TL
Vade Sonu Tutar: 464.879,85 TL

11 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 12

DenizBank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 464.321,10 TL

12 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 13

Akbank (Vadeli Hesap TL)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 464.321,10 TL

13 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 14

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.995,62 TL
Vade Sonu Tutar: 463.995,62 TL

14 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 15

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 13.670,14 TL
Vade Sonu Tutar: 463.670,14 TL

15 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 16

getirfinans (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 12.151,23 TL
Vade Sonu Tutar: 462.151,23 TL

16 17
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 450 bin TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi - Resim: 17

İş Bankası
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 11.391,78 TL
Vade Sonu Tutar: 461.391,78 TL

17 17
mevduat faiz