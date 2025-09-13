Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları
500.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek kazançlar belli oldu. Alternatif Bank’tan Halkbank’a kadar birçok finans kuruluşunun sunduğu oranlar yatırımcılar için kıyaslandı.
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.182,45 TL
Vade Sonu Tutar: 515.182,45 TL
FIBABANKA
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.005,91 TL
Vade Sonu Tutar: 515.005,91 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 515.552,12 TL
HSBC
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.228,48 TL
Vade Sonu Tutar: 515.228,48 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.408,12 TL
Vade Sonu Tutar: 514.408,12 TL
GETİR FİNANS (GÜNLÜK HESAP)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.919,35 TL
Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 14.082,41 TL
Vade Sonu Tutar: 514.082,41 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
AKBANK (SERBEST PLUS)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: %42,03
Aylık Getiri: 15.199,89 TL
Vade Sonu Tutar: 515.199,89 TL
GETİR FİNANS (VADELİ HESAP)
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 13.670,14 TL
Vade Sonu Tutar: 513.670,14 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 17.358,9 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,9 TL
AKBANK (VADELİ TL HESAP)
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL