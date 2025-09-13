Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları

500.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek kazançlar açıklandı. İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 1

500.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek kazançlar belli oldu. Alternatif Bank’tan Halkbank’a kadar birçok finans kuruluşunun sunduğu oranlar yatırımcılar için kıyaslandı.

İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları...

1 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 2

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL

2 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 3

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.182,45 TL
Vade Sonu Tutar: 515.182,45 TL

3 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 4

FIBABANKA

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.005,91 TL
Vade Sonu Tutar: 515.005,91 TL

4 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 5

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 515.552,12 TL

5 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 6

HSBC

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.228,48 TL
Vade Sonu Tutar: 515.228,48 TL

6 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 7

ODEA BANK

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.408,12 TL
Vade Sonu Tutar: 514.408,12 TL

7 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 8

GETİR FİNANS (GÜNLÜK HESAP)

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.919,35 TL
Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL

8 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 9

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

9 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 10

QNB

Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 14.082,41 TL
Vade Sonu Tutar: 514.082,41 TL

10 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 11

DENİZBANK

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

11 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 12

AKBANK (SERBEST PLUS)

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

12 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 13

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL

13 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 14

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL

14 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 15

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: %42,03
Aylık Getiri: 15.199,89 TL
Vade Sonu Tutar: 515.199,89 TL

15 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 16

GETİR FİNANS (VADELİ HESAP)

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 13.670,14 TL
Vade Sonu Tutar: 513.670,14 TL

16 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 17

ENPARA

Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

17 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 18

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL

18 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 19

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 17.358,9 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,9 TL

19 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 20

AKBANK (VADELİ TL HESAP)

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL

20 21
Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 500.000 TL mevduat için bankaların güncel faiz oranları - Resim: 21

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

21 21
mevduat faiz