Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar
Emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları son dönemde büyük ilgi görmekte. Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyen vatandaşlar için bankalar cazip promosyon fırsatları sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor?
Bankaların sunduğu promosyon tutarları, maaş miktarına göre değişiklik gösterse de, bu promosyonların yanı sıra bankaların sunduğu ek avantajlar da dikkat çekiyor. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİDEN DÜZENLENDİ
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı belli oldu. Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında bir zam yapılırken, memurların maaşlarına ise yüzde 5,23 oranında bir enflasyon farkı eklenmiş olacak. Bu oranların duyurulmasının ardından, gözler bankaların sunduğu promosyon tekliflerine çevrildi.
Bankalar, müşteri kazanma stratejisiyle hareket ederek, emekli maaşlarına yapılan zammın öncesi ve sonrasında promosyon kampanyalarını yenilediler. İşte en yüksek promosyon veren bankalar.
VakıfBank
Toplam Promosyon: 24.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit promosyon + 12.000 TL alışveriş ödülü.
Yapı Kredi
Toplam Promosyon: 20.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
Ek Ödüller: Fatura talimatı, harcama ve mobil giriş ile ekstra ödüller.
3. DenizBank
Toplam Promosyon: 20.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit promosyon + 8.000 TL ek promosyon.
4. TEB
Toplam Promosyon: 18.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + 6.000 TL ek ödül.
5. QNB Finansbank
Toplam Promosyon: 16.200 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL nakit + 1.200 TL kredi kartı avantajı.
6. Akbank
Toplam Promosyon: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL nakit + 2.500 TL chip-para (fatura talimatı ile).
7. Garanti BBVA
Toplam Promosyon: 15.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Ücretsiz havale, EFT/FAST işlemleri.
8. Albaraka Türk
Toplam Promosyon: 16.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + 4.000 TL ek ödül.
9. Türkiye Finans
Toplam Promosyon: 14.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + ek ödüller.
10. Halkbank
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
11. İş Bankası
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
12. Şekerbank
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
13. Fibabanka
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
14. Ziraat Bankası
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
DenizBank
Toplam Promosyon: 20.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit promosyon + 8.000 TL ek promosyon.
TEB
Toplam Promosyon: 18.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + 6.000 TL ek ödül.
QNB Finansbank
Toplam Promosyon: 16.200 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL nakit + 1.200 TL kredi kartı avantajı.
Akbank
Toplam Promosyon: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL nakit + 2.500 TL chip-para (fatura talimatı ile).
Garanti BBVA
Toplam Promosyon: 15.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Ücretsiz havale, EFT/FAST işlemleri.
Albaraka Türk
Toplam Promosyon: 16.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + 4.000 TL ek ödül.
Türkiye Finans
Toplam Promosyon: 14.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + ek ödüller.
Halkbank
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
İş Bankası
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
Şekerbank
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
Fibabanka
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.
Ziraat Bankası
Toplam Promosyon: 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.