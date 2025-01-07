Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar

Emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları son dönemde büyük ilgi görmekte. Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyen vatandaşlar için bankalar cazip promosyon fırsatları sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere en yüksek promosyonu hangi bankalar sunuyor?

Mert Sagit Mert Sagit
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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 1

 Bankaların sunduğu promosyon tutarları, maaş miktarına göre değişiklik gösterse de, bu promosyonların yanı sıra bankaların sunduğu ek avantajlar da dikkat çekiyor. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere nakit promosyon ödemesi yapılıyor. 

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 2

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı belli oldu. Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında bir zam yapılırken, memurların maaşlarına ise yüzde 5,23 oranında bir enflasyon farkı eklenmiş olacak. Bu oranların duyurulmasının ardından, gözler bankaların sunduğu promosyon tekliflerine çevrildi.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 3

Bankalar, müşteri kazanma stratejisiyle hareket ederek, emekli maaşlarına yapılan zammın öncesi ve sonrasında promosyon kampanyalarını yenilediler. İşte en yüksek promosyon veren bankalar.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 4

VakıfBank

Toplam Promosyon: 24.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit promosyon + 12.000 TL alışveriş ödülü.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 5

Yapı Kredi

Toplam Promosyon: 20.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

Ek Ödüller: Fatura talimatı, harcama ve mobil giriş ile ekstra ödüller.

3. DenizBank

Toplam Promosyon: 20.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit promosyon + 8.000 TL ek promosyon.

4. TEB

Toplam Promosyon: 18.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + 6.000 TL ek ödül.

5. QNB Finansbank

Toplam Promosyon: 16.200 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL nakit + 1.200 TL kredi kartı avantajı.

6. Akbank

Toplam Promosyon: 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL nakit + 2.500 TL chip-para (fatura talimatı ile).

7. Garanti BBVA

Toplam Promosyon: 15.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Ücretsiz havale, EFT/FAST işlemleri.

8. Albaraka Türk

Toplam Promosyon: 16.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + 4.000 TL ek ödül.

9. Türkiye Finans

Toplam Promosyon: 14.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + ek ödüller.

10. Halkbank

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

11. İş Bankası

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

12. Şekerbank

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

13. Fibabanka

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

14. Ziraat Bankası

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 6

DenizBank

Toplam Promosyon: 20.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit promosyon + 8.000 TL ek promosyon.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 7

 TEB

Toplam Promosyon: 18.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + 6.000 TL ek ödül.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 8

QNB Finansbank

Toplam Promosyon: 16.200 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL nakit + 1.200 TL kredi kartı avantajı.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 9

 Akbank

Toplam Promosyon: 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL nakit + 2.500 TL chip-para (fatura talimatı ile).

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 10

Garanti BBVA

Toplam Promosyon: 15.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Ücretsiz havale, EFT/FAST işlemleri.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 11

 Albaraka Türk

Toplam Promosyon: 16.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + 4.000 TL ek ödül.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 12

Türkiye Finans

Toplam Promosyon: 14.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit + ek ödüller.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 13

Halkbank

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 14

İş Bankası

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 15

Şekerbank

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 16

 Fibabanka

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

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Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar - Resim: 17

 Ziraat Bankası

Toplam Promosyon: 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL.

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