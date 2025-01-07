Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı belli oldu. Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında bir zam yapılırken, memurların maaşlarına ise yüzde 5,23 oranında bir enflasyon farkı eklenmiş olacak. Bu oranların duyurulmasının ardından, gözler bankaların sunduğu promosyon tekliflerine çevrildi.