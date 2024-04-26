Hangi banka ne kadar faiz veriyor! İşte 3 aylık faiz getirileri

Mevduat faiz oranları, elinde likiditesi olan yatırımcılar tarafından hala takip ediliyor. TCMB'nin nisan ayında politika faizini sabit tutmasının ardından, hangi bankaların ne kadar faiz sunduğu merak konusu. Nakitlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, mevduat faizi hesaplama araçlarıyla güncel faiz oranlarını görebiliyorlar. Bazı bankalar, yeni müşteriler için özel olarak %3,58'e kadar faiz fırsatları sunuyor. Nisan ayında mevduat faiz oranları ne seviyede? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?