Hangi banka ne kadar faiz veriyor! İşte 3 aylık faiz getirileri
Nakitlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, mevduat faizi hesaplama araçlarıyla güncel faiz oranlarını görebiliyorlar. Bazı bankalar, yeni müşteriler için özel olarak %3,58'e kadar faiz fırsatları sunuyor. Nisan ayında mevduat faiz oranları ne seviyede? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Mevduat faiz oranları, elinde likiditesi olan yatırımcılar tarafından hala takip ediliyor. TCMB'nin nisan ayında politika faizini sabit tutmasının ardından, hangi bankaların ne kadar faiz sunduğu merak konusu. Nakitlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, mevduat faizi hesaplama araçlarıyla güncel faiz oranlarını görebiliyorlar. Bazı bankalar, yeni müşteriler için özel olarak %3,58'e kadar faiz fırsatları sunuyor. Nisan ayında mevduat faiz oranları ne seviyede? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Nisan 2024'te, güncel banka mevduat faiz oranlarında yeni fırsatlar belirginleşiyor. Nakit birikimlerini yıllık 3 aylık vadeyle faize yatırmayı düşünen yatırımcılar, güncellenen mevduat faizleriyle büyük kazançlar elde edebiliyorlar. Bazı bankalarda, mevcut mevduat faiz oranları %3,58'e kadar yükselmiş durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.
GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
Nisan 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;
ODEABANK
Odeabank'ta yeni müşteri olan yatırımcılara özel yüzde 58,5 faiz fırsatı yer alıyor.
Faiz oranı: Yüzde 58,5
Vade Sonu Tutar: 1.139.696,72 TL
Net Kazanç: 139.696,72 TL