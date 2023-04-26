Bankalardan emekliye promosyon hamlesi: 20.000 TL mi olacak?
Bayram sonrası bankalar, emekli promosyonları konusunda büyük bir atak başlattı. SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yönelik promosyonlarda rekor seviyelerde zam yapıldı ve promosyon tutarı 20.000 TL'ye yükseldi. İşte haberin detayları...
Bayram sonrasında bankaların emekli promosyon kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Promosyon ücretlerine zam geldiği ve birçok bankanın yeni kampanyalarını duyurduğu belirtildi. Promosyon başvurularının yarın başlayacağı ve emekli maaşı alan herkesin başvuru yapabileceği ifade edildi. Hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği ve en yüksek promosyon veren bankaların hangileri olduğu konusunda ayrıntılı bilgilerin yer aldığı güncel emekli promosyon listesinin ise aşağıda belirtilmiştir. Detaylara inmeden önce, bankaların emekli promosyon kampanyalarında yaşanan güncellemelere ve promosyon ücretlerindeki artışlara dikkat çekildi.
PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kamu bankaları, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi, emekliye promosyon fırsatı sunuyor. Şu anda SGK tarafından belirlenen taban ücretleri üzerinden promosyon veren kamu bankaları, emeklinin maaş aralığına göre 3000 TL ile 5000 TL arasında promosyon ücretleri sunuyor. Ayrıca, kamu bankaları emekli vatandaşlara düşük faizli kredi ve nakit avans imkanları da sunuyor. Kamu bankalarına promosyon başvurusu yapmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.
İŞTE BANKALARIN PROMOSYON MİKTARLARI
Son dönemde, özel bankaların emekliye yönelik sunmuş olduğu yüksek promosyon fırsatları, kamu bankalarınınkine göre daha cazip hale gelmiştir. Özellikle Akbank, Türkiye İş Bankası, ING Türkiye, Yapı Kredi Bankası, Finansbank, TEB, Albaraka Türk gibi özel bankalar, emeklilere 4200 TL ile 10.000 TL arasında değişen promosyonlar sunarak ekonomik destek sağlamaktadır.
Bununla birlikte, özel bankalar sadece promosyonlarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda emeklilere faizsiz nakit avans, düşük faizli kredi gibi avantajlar da sunmaktadır. Bu durum, emekliler arasında özel bankaların promosyon fırsatlarının daha çekici hale gelmesine sebep olmuştur.