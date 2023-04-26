Bankalardan emekliye promosyon hamlesi: 20.000 TL mi olacak?

Bayram sonrasında bankaların emekli promosyon kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Promosyon ücretlerine zam geldiği ve birçok bankanın yeni kampanyalarını duyurduğu belirtildi. Promosyon başvurularının yarın başlayacağı ve emekli maaşı alan herkesin başvuru yapabileceği ifade edildi. Hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği ve en yüksek promosyon veren bankaların hangileri olduğu konusunda ayrıntılı bilgilerin yer aldığı güncel emekli promosyon listesinin ise aşağıda belirtilmiştir. Detaylara inmeden önce, bankaların emekli promosyon kampanyalarında yaşanan güncellemelere ve promosyon ücretlerindeki artışlara dikkat çekildi.