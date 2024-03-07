Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar! 2024 güncel liste!
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor emekliler ve maaşlı çalışanlar yoğun bir şekilde merak ediyor. Sizler için en yüksek promosyon oranına sahip bankaları teker teker avantajlarına göre listeledik!
Yapıkredi emeklilere özel 9.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 250.000 TL’ye varan kredilerde 3 ay erteleme kampanyası yapıyor.
ING Bank emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyonu ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. Bunların yanında 20.000 TL faizsiz taksitli nakit avans ve 1 yıl ücretsiz kredi kartı kampanyası da bulunuyor.
Denizbank emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon ve %50’ye varan hoş geldin faizi ile harika bir promosyon kampanyası uyguluyor. Yılda 45.000 TL’ye varan bonuslar da yanında ek olarak veriliyor.
Akbank %0 faizle 30.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 7.500 TL'ye varan hediye fon fırsatı ve kazanan Akbanklı ile 7.500 TL'ye varan chip-para veriyor.