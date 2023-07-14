Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz zam oranı Meclis'den yüzde 25 olarak geçti. Milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zam ise yapılmadı. Temmuz ayında hangi SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Emekli ve memur zammını etkileyen 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK emekli zam oranları için hazırlanan önerge TBMM'de kabul edildi. Peki, " 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, emekli maaşına yüzde kaç zam geldi? İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni emekli maaşı...
EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!
TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.