Hangi yatırım aracı daha çok kazandırıyor? Altın mı dolar mı? Uzman isimden kritik açıklamalar
Ekonomik krizin şartları ağırlaşırken vatandaşlar geçim derdine çare aramak zorunda kalıyor. Birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyenler yatırım aracı arıyor. Peki yatırım aracı olarak dolar mı altın mı daha çok kazandırıyor?
Parası olan yatırımcılar, altın, dolar, gümüş ve mevduat faiz oranları gibi yatırım araçlarının getirilerini değerlendiriyorlar. Enflasyon riskine karşı korunmak isteyen vatandaşlar, en karlı yatırım aracını belirlemeye çalışıyorlar.
Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir, dolar kurundaki istikrarlı hareketler ve mevduat faizlerindeki düşüşler, yatırımcıları yeni fırsatlar arayışına itiyor. Bu noktada, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çekici bir yatırım aracı önerdi.
Daha önce birkaç kez tavsiyede bulunduğu bir madenle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan İslam Memiş, sunduğu yatırım aracının yakın gelecekte dünya çapında ilgi odağı olacağını iddia etti.
NEYE YATIRIM YAPMALI?
"Nereye yatırım yapmalıyım?" sorusunu düşünen yatırımcılara kobalt madenini önerdi.