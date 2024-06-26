Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte bazı ödemelerde de değişiklik olacak. Memur ve emekli maaş zamları 3 Temmuz 2024'te kesinleşecek. Bu zamla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve evde bakım yardımı da güncellenecek.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte bazı ödemelerde de değişiklik olacak. Memur ve emekli maaş zamları 3 Temmuz 2024'te kesinleşecek. Bu zamla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve evde bakım yardımı da güncellenecek. Peki, memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı miktarları ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayındaki maaş zammını bekliyor. 3 Temmuz yaklaşırken, memur ve emekli maaşlarının ne kadar artacağı büyük merak konusu.
Bu zamla birlikte, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımı gibi ödemelerde de artış olacak. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı, bu ödemelere de yansıtılacak.
MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM GELECEK?
Hürriyet'in haberine göre, son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.