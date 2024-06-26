Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte bazı ödemelerde de değişiklik olacak. Memur ve emekli maaş zamları 3 Temmuz 2024'te kesinleşecek. Bu zamla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve evde bakım yardımı da güncellenecek. Peki, memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı miktarları ne kadar olacak?