Hükümetten çalışan annelere dev destek: Şartlar belli oldu!
Kadın istihdamını artırmaya yönelik teşvikler hız kesmeden devam ediyor. Çalışan anneleri doğrudan ilgilendiren yeni düzenlemelerle birlikte hem işverenlere hem de kadın çalışanlara önemli mali destekler sağlanacak.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulamaya alınan Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında, kadın ve özellikle anne olan çalışanların istihdamı teşvik ediliyor.
Ekonomim'e göre, projeye katılan işverenlere kadın işçi başına aylık 32.500 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor.
Çalışan kadınlara ise 0-66 ay aralığında çocuğu bulunması halinde aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği ödeniyor.
İŞVERENLER İÇİN ŞARTLAR
Destekten yararlanmak isteyen işyerlerinin şu koşulları sağlaması gerekiyor:
İmalat, bilgi-iletişim veya sağlık-sosyal hizmet sektörlerinde faaliyet göstermek,
En az iki sigortalı çalışana sahip olmak,
İŞKUR’a kayıtlı bulunmak,
Destek süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam taahhüdü vermek.
KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN ŞARTLAR
Projeden yararlanacak kadın çalışanlarda aranan kriterler ise şöyle:
TC vatandaşı olmak,
İŞKUR’a kayıtlı kadın işsiz olmak,
İşe girişten önceki bir ayda sigortalı olmamak,
18-35 yaş arasında olmak,
İşverenin eşi veya ikinci dereceye kadar akrabası olmamak,
Son 12 ayda aynı işyerinde çalışmamış olmak.
EVLİLİK KREDİSİ 250 BİN TL’YE ÇIKTI
Daha önce yalnızca deprem bölgesinde uygulanan evlilik kredisi artık tüm Türkiye’de geçerli hale geldi. Kredi miktarı 150 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltildi.
Ödeme koşulları: 2 yıl boyunca geri ödeme yapılmıyor, daha sonra faizsiz olarak 2 yıl içinde geri ödeniyor.
Çocuk sahibi olan çiftlere her çocuk için 12 ay ek erteleme imkanı tanınıyor.
Krediye başvuru şartları:
TC vatandaşı olmak,
18-29 yaş arasında olmak,
Taşınmaz sahibi olmamak,
Nikahtan en az 2, en fazla 6 ay önce başvurmak,
Çiftlerin gelirinin asgari ücretin 2,3 katını aşmaması.
İşverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri veya İŞKUR e-şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Gerekli belgeler arasında dilekçe, işverene ait banka hesap numarası, ücret ödeme dekontları, SGK fişleri ve borcu olmadığına dair belgeler yer alıyor.