Hükümetten çalışan annelere dev destek: Şartlar belli oldu!

EVLİLİK KREDİSİ 250 BİN TL’YE ÇIKTI

Daha önce yalnızca deprem bölgesinde uygulanan evlilik kredisi artık tüm Türkiye’de geçerli hale geldi. Kredi miktarı 150 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltildi.

Ödeme koşulları: 2 yıl boyunca geri ödeme yapılmıyor, daha sonra faizsiz olarak 2 yıl içinde geri ödeniyor.

Çocuk sahibi olan çiftlere her çocuk için 12 ay ek erteleme imkanı tanınıyor.