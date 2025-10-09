Hurda teşviki SON DAKİKA! ÖTV indirimi 2025: İlk Arabam Yerli Otomobil Desteği başvuruları ne zaman başlayacak?
Meclis’te görüşülen hurda teşviki yasasıyla birlikte, sıfır araç alacaklara yönelik “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da gündemde. Üç çocuklu ailelere uygun kredi, ÖTV indirimi ve yerli araç teşviki geliyor. İşte tüm detaylar...
Hurda araç sahipleri 2025 yılında yeniden çıkması beklenen “Hurda Teşviki Yasası”nı yakından takip ediyor. Teklifte, düşük gelirli vatandaşların eski araçlarını teslim edip sıfır otomobil sahibi olmasını hedefliyor.
Yasayla birlikte 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması teşvik edilecek, yerine alınan sıfır araçlarda ise ÖTV indirimi uygulanacak.
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile destek vermeye hazırlanıyor.
Bu program kapsamında vatandaşlara uzun vadeli, düşük faizli finansman sağlanacak.
Amaç, hem yerli üretim otomobillerin satışını artırmak hem de dar gelirli ailelerin ulaşım imkânını güçlendirmek.
Programdan yalnızca 3 veya daha fazla çocuğu olan aileler yararlanabilecek.
Yerli otomobil alımı şart koşulacak; özellikle Togg ve yerli üretim statüsündeki diğer modellerin öncelikli olması bekleniyor.
Ayrıca, gelir durumu düşük olan ailelere özel uzun vadeli kredi ve düşük faiz oranı sağlanacak.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda teşviki yasasının yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.
Palandöken, “Vatandaşlarımız daha az yakıt tüketen, güvenli ve çevre dostu araçlara binmeli. Hurda teşviki ekonomiye de çevreye de katkı sağlar” dedi.
Palandöken ayrıca, yeni düzenlemeyle birlikte cazip kredi imkânlarının devreye alınması gerektiğini vurguladı.
“İlk Arabam” programına talebin yüksek olması bekleniyor.
Uzmanlara göre destek, düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak, aynı zamanda yerli otomotiv sektörüne hareket kazandıracak.
Bu sayede Türkiye’de araç yaş ortalamasının düşmesi ve karbon salımının azalması öngörülüyor.
Ekonomistler, hurda teşviki ve yerli araç desteğinin birlikte yürürlüğe girmesinin piyasada büyük bir canlılık yaratacağını belirtiyor.