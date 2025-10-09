Hurda teşviki SON DAKİKA! ÖTV indirimi 2025: İlk Arabam Yerli Otomobil Desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile destek vermeye hazırlanıyor.



Bu program kapsamında vatandaşlara uzun vadeli, düşük faizli finansman sağlanacak.



Amaç, hem yerli üretim otomobillerin satışını artırmak hem de dar gelirli ailelerin ulaşım imkânını güçlendirmek.