IBAN ile ödeme yapanlar dikkat! Maliye'den uyarı geldi
Maliye'nin IBAN hesaplarına yönelik yaptığı denetimler sonrasında, vergi cezalarından kurtulmak isteyenler arasında ihbarlar hızla artıyor. IBAN'ını başkalarına kiraya verenleri ve hesaplarını kullanımına izin verenleri de kapsıyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'dan da uyarı geldi.
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Maliye’nin, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi kayıp ve kaçağını önlemeye dönük ilk çalışması, tahsilatlarını IBAN üzerinden yapanlarla ilgili. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla ilgili çalışma ve inceleme başlattıklarını açıklamıştı.
Maliye’nin IBAN çalışmasına başlamasıyla beraber, IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme ve kişiler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlandı.
Yetkililer, IBAN konusunun çok yaygınlaştığını, IBAN hesap kiralamasının neredeyse bir sektör haline geldiğine dikkat çekiyorlar.
Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Maliye’nin IBAN çalışmasının son derece önemli olduğunu, banka hesaplarının zaman zaman Maliye tarafından denetlendiğini söyledi.