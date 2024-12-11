IBAN ile para gönderirken dikkat! Bu hatalar cebinize zarar verebilir

Tgrt Haber’in haberine göre, banka ve kredi kartı kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı IBAN numarası ile para transferi, hem yurt içinde hem de uluslararası işlemlerde büyük kolaylık sağlıyor. Ancak, işlemin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için dikkat edilmesi gereken bazı kritik detaylar bulunuyor.