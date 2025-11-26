IBAN kullanıcıları dikkat! MASAK’tan transferlere yeni kural! 1 Ocak'ta başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para transferlerinde denetimi artıran bir tebliğ taslağı hazırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından hazırlanan ve para transferlerindeki kuralları kökten değiştiren yeni tebliğ taslağı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.
Bu düzenleme, özellikle yüksek meblağlarda para transferi (EFT/Havale) gerçekleştiren vatandaşları ve ticari işletmeleri doğrudan etkileyecek.
Yeni kurallara uyum sağlamayan kullanıcıların transfer işlemlerinin, bankalar tarafından reddettiği belirtildi.
KADEMELİ BEYAN ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR
Ekonomim'e göre, taslakla birlikte, para transferi açıklama alanında sıkça kullanılan ve yetersiz bilgi içeren "Diğer" seçeneğini işaretleyip geçme dönemi sona eriyor. Transfer tutarına göre kullanıcıların bankaya sunması gereken beyan ve belge yükümlülükleri kademeli olarak belirlendi:
200 Bin TL – 2 Milyon TL Arası: İşlem sırasında transferin nedenini belirten kısa ve öz bir açıklama (beyan) yazılması zorunlu olacak.
2 Milyon TL – 20 Milyon TL Arası: Bu tutar aralığındaki işlemlerde, banka müşteriden “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurmasını talep edecek.
20 Milyon TL ve Üzeri: En sıkı denetimin uygulanacağı bu grupta, formun doldurulmasına ek olarak, işlemin dayanağını gösteren belgeler ve detaylı açıklamalar bankaya sunulmak zorunda olacak.
BELGE SUNMAYANIN İŞLEMİ İPTAL EDİLECEK
Tebliğ taslağına göre, belirlenen limitlerde gerekli beyanı veya belgeyi sunmayan kullanıcıların para transferleri kesinlikle gerçekleştirilemeyecek.
Bankalar, tebliğe uyum konusunda herhangi bir taviz vermeyecek. Bunun nedeni ise, uyum sağlamayan işlemlere izin veren bankaların, 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski.
YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAMIYOR?
Hazırlanan bu yeni düzenleme herkesi kapsamayacak. Belirli işlemler ve kurumlar, tebliğ kapsamından muaf tutulacak:
Kamu kurumlarının kendi aralarındaki işlemler.
Bankalar arası gerçekleştirilen transferler.
ATM’ler aracılığıyla yapılan düşük tutarlı işlemler.
1 Ocak 2026 itibarıyla para transferlerinde şeffaflığın ve denetimin artırıldığı yeni bir döneme geçiş yapılacak.