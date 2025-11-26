IBAN kullanıcıları dikkat! MASAK’tan transferlere yeni kural! 1 Ocak'ta başlıyor

200 Bin TL – 2 Milyon TL Arası: İşlem sırasında transferin nedenini belirten kısa ve öz bir açıklama (beyan) yazılması zorunlu olacak.

2 Milyon TL – 20 Milyon TL Arası: Bu tutar aralığındaki işlemlerde, banka müşteriden “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurmasını talep edecek.

20 Milyon TL ve Üzeri: En sıkı denetimin uygulanacağı bu grupta, formun doldurulmasına ek olarak, işlemin dayanağını gösteren belgeler ve detaylı açıklamalar bankaya sunulmak zorunda olacak.