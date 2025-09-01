İBB burslarında yeni dönem! Başvurular ne zaman başlayacak?
İstanbul'da üniversite eğitimi gören gençler için büyük önem taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs programı, 2025 yılı için yeniden gündemde. Binlerce öğrencinin maddi destek beklentisiyle araştırdığı burs süreciyle ilgili merak edilen soruların yanıtları şekillenmeye başladı.
Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek olmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs programı, her yıl binlerce gence umut oluyor. 2025 yılı için İBB burs başvuruları ise şimdiden İstanbul'da okuyan öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Özellikle yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yapan öğrenciler, “İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
2025 İBB burs başvuruları, üniversiteyi İstanbul'da okuyacak öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. İstanbul'da ikamet eden ve okuyan ön lisans ve lisans öğrencilerine her yıl İBB tarafından burs desteği sağlanıyor. Peki, 2025 İBB burs başvuruları ne zaman?
İBB burs başvuruları, önceki yıllarda olduğu gibi güz döneminde açılması bekleniyor. 2024 yılında başvurular eylül ayının sonunda başlamış ve ekim ayının ortasına kadar yaklaşık bir ay süreyle devam etmişti.
Bu nedenle 2025 İBB burs başvurularının da Ekim 2025’in ilk günlerinde başlaması ve kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi öngörülüyor. Ancak kesin tarihler, İBB tarafından resmi olarak duyurulacak.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan gencüniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Öğrencilerden başvuru sırasında kimlik bilgileri, öğrenci belgesi, aile gelir durumunu gösteren evraklar ve ikametgâh bilgileri talep ediliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra sistem üzerinden başvuru durumu takip edilebiliyor.
2025 İBB BURSU NE KADAR OLACAK?
2024-2025 eğitim döneminde İBB bursu aylık 7 bin 500 + 7 bin 500 TL olarak iki taksitte verilmiş ve toplamda 15 bin TL öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.
2025 yılı için ekonomik koşullar göz önüne alındığında burs miktarının artırılması bekleniyor. Resmi rakamlar ise başvuru döneminde açıklanacak.