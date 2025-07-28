İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından bankalar ihtiyaç kredisi oranlarını düşürdü. 12, 24 ve 36 ay vadede en düşük faiz oranları ve 100 bin TL için geri ödeme planı belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 1

Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık son faiz indiriminin ardından bankalarda ihtiyaç kredisi oranları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Özellikle kısa vadeli kredilerde uzun zamandır ilk kez %3,50’nin altı görüldü.

En düşük faiz oranı 12 ay vadede %3,39’a, 24 ay vadede %2,99’a, 36 ay vadede ise yine %2,99’a kadar geriledi. Bankalara göre oranlar ve geri ödeme planları şöyle:

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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 2

12 AY VADE - EN DÜŞÜK FAİZ ORANI

ON Dijital: %3,39
QNB: %3,59
Alternatif Bank: %3,59
TEB: %3,65
Getir Finans: %3,75

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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 3

Buna göre 

100 BİN TL KREDİ - 12 AY GERİ ÖDEME

Aylık taksit: 10.908 TL
Toplam ödeme: 131.475 TL

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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 4

24 AY VADE - EN DÜŞÜK FAİZ ORANI

ON Dijital: %2,99
QNB: %3,29
Alternatif Bank: %3,39
ING: %3,49
TEB: %3,65

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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 5

100 BİN TL KREDİ - 24 AY GERİ ÖDEME

Aylık taksit: 6.483 TL
Toplam ödeme: 156.168 TL

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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 6

36 AY VADE - EN DÜŞÜK FAİZ ORANI

ING: %2,99
QNB: %2,99
Alternatif Bank: %3,09
Denizbank: %3,39
ON Dijital: %3,39

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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 7

100 BİN TL KREDİ - 36 AY GERİ ÖDEME

Aylık taksit: 5.206 TL
Toplam ödeme: 184.924 TL

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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 8

UZUN VADEDE DÜŞÜK ORANLAR, YÜKSEK MALİYET

Kısa vadede faiz oranları daha yüksek seyretse de toplam ödeme daha düşük kalıyor. Örneğin 12 ay vadede toplam faiz yükü yaklaşık %31,47 olurken, 36 ay vadede bu oran %84,92’ye kadar çıkıyor

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İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar - Resim: 9

BANKACILARDAN UYARI
Merkez Bankası’nın eylül ayında da faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu nedenle kredi çekecek vatandaşların kısa vadeli seçenekleri değerlendirmesi öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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