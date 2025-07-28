İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar

Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık son faiz indiriminin ardından bankalarda ihtiyaç kredisi oranları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Özellikle kısa vadeli kredilerde uzun zamandır ilk kez %3,50’nin altı görüldü.

En düşük faiz oranı 12 ay vadede %3,39’a, 24 ay vadede %2,99’a, 36 ay vadede ise yine %2,99’a kadar geriledi. Bankalara göre oranlar ve geri ödeme planları şöyle: