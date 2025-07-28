İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi: 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme hesaplandı! İşte yeni oranlar
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından bankalar ihtiyaç kredisi oranlarını düşürdü. 12, 24 ve 36 ay vadede en düşük faiz oranları ve 100 bin TL için geri ödeme planı belli oldu.
Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık son faiz indiriminin ardından bankalarda ihtiyaç kredisi oranları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Özellikle kısa vadeli kredilerde uzun zamandır ilk kez %3,50’nin altı görüldü.
En düşük faiz oranı 12 ay vadede %3,39’a, 24 ay vadede %2,99’a, 36 ay vadede ise yine %2,99’a kadar geriledi. Bankalara göre oranlar ve geri ödeme planları şöyle:
12 AY VADE - EN DÜŞÜK FAİZ ORANI
ON Dijital: %3,39
QNB: %3,59
Alternatif Bank: %3,59
TEB: %3,65
Getir Finans: %3,75
Buna göre
100 BİN TL KREDİ - 12 AY GERİ ÖDEME
Aylık taksit: 10.908 TL
Toplam ödeme: 131.475 TL
24 AY VADE - EN DÜŞÜK FAİZ ORANI
ON Dijital: %2,99
QNB: %3,29
Alternatif Bank: %3,39
ING: %3,49
TEB: %3,65
100 BİN TL KREDİ - 24 AY GERİ ÖDEME
Aylık taksit: 6.483 TL
Toplam ödeme: 156.168 TL
36 AY VADE - EN DÜŞÜK FAİZ ORANI
ING: %2,99
QNB: %2,99
Alternatif Bank: %3,09
Denizbank: %3,39
ON Dijital: %3,39
100 BİN TL KREDİ - 36 AY GERİ ÖDEME
Aylık taksit: 5.206 TL
Toplam ödeme: 184.924 TL
UZUN VADEDE DÜŞÜK ORANLAR, YÜKSEK MALİYET
Kısa vadede faiz oranları daha yüksek seyretse de toplam ödeme daha düşük kalıyor. Örneğin 12 ay vadede toplam faiz yükü yaklaşık %31,47 olurken, 36 ay vadede bu oran %84,92’ye kadar çıkıyor
BANKACILARDAN UYARI
Merkez Bankası’nın eylül ayında da faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu nedenle kredi çekecek vatandaşların kısa vadeli seçenekleri değerlendirmesi öneriliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi