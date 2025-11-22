İHTİYAÇ KREDİSİ 2025 | En uygun ihtiyaç kredisi hangisi? İşte banka banka 200 bin TL’nin 12 ay vadeli taksitleri

200 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli ödeme tutarları ve faiz oranları bankalara göre değişiyor. İşte tüm bankaların Kasım 2025 kredi hesaplamaları…

Garanti BBVA’nın 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için belirlediği aylık taksit tutarı 22.887 TL. Bankanın faiz oranı %4,04.

Aylık taksit tutarı: 22.887 TL
Faiz oranı: %4,04
Toplam ödeme: 275.793 TL

Akbank’ta 200 bin TL kredi için aylık ödeme 23.322 TL olarak uygulanıyor. Faiz oranı %4,30.

Aylık taksit tutarı: 23.322 TL
Faiz oranı: %4,30
Toplam ödeme: 281.015 TL

İş Bankası’nın 12 ay vadeli kredi seçeneğinde aylık ödeme 23.643 TL. Bankanın faiz oranı %4,49.

Aylık taksit tutarı: 23.643 TL
Faiz oranı: %4,49
Toplam ödeme: 284.862 TL

Yapı Kredi’de aylık taksit 22.307 TL olarak belirlenmiş. Faiz oranı %3,69.

Aylık taksit tutarı: 22.307 TL
Faiz oranı: %3,69
Toplam ödeme: 269.012 TL

Halkbank’ta 12 ay vadeli kredi için aylık ödeme 24.617 TL. Faiz oranı %5,06.

Aylık taksit tutarı: 24.617 TL
Faiz oranı: %5,06
Toplam ödeme: 296.555 TL

ON Plus, en düşük taksit veren bankalardan biri. Aylık taksit 21.493 TL. Faiz oranı %3,19.

Aylık taksit tutarı: 21.493 TL
Faiz oranı: %3,19
Toplam ödeme: 259.061 TL

TEB’de 12 ay vadeli ödeme tutarı 21.171 TL. Faiz oranı %2,99.

Aylık taksit tutarı: 21.171 TL
Faiz oranı: %2,99
Toplam ödeme: 255.201 TL

Alternatif Bank da TEB ile aynı koşulları sunuyor. Aylık ödeme 21.171 TL. Faiz oranı %2,99.

Aylık taksit tutarı: 21.171 TL
Faiz oranı: %2,99
Toplam ödeme: 255.201 TL

Getir Finans, 200 bin TL kredi için aylık 21.980 TL ödeme sunuyor. Faiz oranı %3,49.

Aylık taksit tutarı: 21.980 TL
Faiz oranı: %3,49
Toplam ödeme: 263.756 TL

ING’de aylık ödeme 22.225 TL. Bankanın uyguladığı faiz oranı %3,64.

Aylık taksit tutarı: 22.225 TL
Faiz oranı: %3,64
Toplam ödeme: 267.854 TL

N Kolay, 12 ay vadeli kredide aylık 22.307 TL taksit sunuyor. Faiz oranı %3,69.

Aylık taksit tutarı: 22.307 TL
Faiz oranı: %3,69
Toplam ödeme: 268.840 TL

Enpara’da 12 ay vadeli 200 bin TL kredi için aylık taksit 22.721 TL olarak hesaplanıyor. Faiz oranı %3,94.

Aylık taksit tutarı: 22.721 TL
Faiz oranı: %3,94
Toplam ödeme: 272.647 TL

VakıfBank’ın aylık taksit tutarı 24.496 TL. Faiz oranı %4,99.

Aylık taksit tutarı: 24.496 TL
Faiz oranı: %4,99
Toplam ödeme: 295.107 TL

Ziraat Bankası, VakıfBank ile aynı ödeme koşullarını sunuyor. Aylık taksit 24.496 TL. Faiz oranı %4,99.

Aylık taksit tutarı: 24.496 TL
Faiz oranı: %4,99
Toplam ödeme: 295.107 TL

