İHTİYAÇ KREDİSİ 2025 | En uygun ihtiyaç kredisi hangisi? İşte banka banka 200 bin TL’nin 12 ay vadeli taksitleri
200 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli ödeme tutarları ve faiz oranları bankalara göre değişiyor. İşte tüm bankaların Kasım 2025 kredi hesaplamaları…
Garanti BBVA’nın 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için belirlediği aylık taksit tutarı 22.887 TL. Bankanın faiz oranı %4,04.
Aylık taksit tutarı: 22.887 TL
Faiz oranı: %4,04
Toplam ödeme: 275.793 TL
Akbank’ta 200 bin TL kredi için aylık ödeme 23.322 TL olarak uygulanıyor. Faiz oranı %4,30.
Aylık taksit tutarı: 23.322 TL
Faiz oranı: %4,30
Toplam ödeme: 281.015 TL
İş Bankası’nın 12 ay vadeli kredi seçeneğinde aylık ödeme 23.643 TL. Bankanın faiz oranı %4,49.
Aylık taksit tutarı: 23.643 TL
Faiz oranı: %4,49
Toplam ödeme: 284.862 TL
Yapı Kredi’de aylık taksit 22.307 TL olarak belirlenmiş. Faiz oranı %3,69.
Aylık taksit tutarı: 22.307 TL
Faiz oranı: %3,69
Toplam ödeme: 269.012 TL
Halkbank’ta 12 ay vadeli kredi için aylık ödeme 24.617 TL. Faiz oranı %5,06.
Aylık taksit tutarı: 24.617 TL
Faiz oranı: %5,06
Toplam ödeme: 296.555 TL
ON Plus, en düşük taksit veren bankalardan biri. Aylık taksit 21.493 TL. Faiz oranı %3,19.
Aylık taksit tutarı: 21.493 TL
Faiz oranı: %3,19
Toplam ödeme: 259.061 TL
TEB’de 12 ay vadeli ödeme tutarı 21.171 TL. Faiz oranı %2,99.
Aylık taksit tutarı: 21.171 TL
Faiz oranı: %2,99
Toplam ödeme: 255.201 TL
Alternatif Bank da TEB ile aynı koşulları sunuyor. Aylık ödeme 21.171 TL. Faiz oranı %2,99.
Aylık taksit tutarı: 21.171 TL
Faiz oranı: %2,99
Toplam ödeme: 255.201 TL
Getir Finans, 200 bin TL kredi için aylık 21.980 TL ödeme sunuyor. Faiz oranı %3,49.
Aylık taksit tutarı: 21.980 TL
Faiz oranı: %3,49
Toplam ödeme: 263.756 TL
ING’de aylık ödeme 22.225 TL. Bankanın uyguladığı faiz oranı %3,64.
Aylık taksit tutarı: 22.225 TL
Faiz oranı: %3,64
Toplam ödeme: 267.854 TL
N Kolay, 12 ay vadeli kredide aylık 22.307 TL taksit sunuyor. Faiz oranı %3,69.
Aylık taksit tutarı: 22.307 TL
Faiz oranı: %3,69
Toplam ödeme: 268.840 TL
Enpara’da 12 ay vadeli 200 bin TL kredi için aylık taksit 22.721 TL olarak hesaplanıyor. Faiz oranı %3,94.
Aylık taksit tutarı: 22.721 TL
Faiz oranı: %3,94
Toplam ödeme: 272.647 TL
VakıfBank’ın aylık taksit tutarı 24.496 TL. Faiz oranı %4,99.
Aylık taksit tutarı: 24.496 TL
Faiz oranı: %4,99
Toplam ödeme: 295.107 TL
Ziraat Bankası, VakıfBank ile aynı ödeme koşullarını sunuyor. Aylık taksit 24.496 TL. Faiz oranı %4,99.
Aylık taksit tutarı: 24.496 TL
Faiz oranı: %4,99
Toplam ödeme: 295.107 TL