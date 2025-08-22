İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 300 bin TL kredi için en uygun banka hangisi?

Artan yaşam maliyetleri, düğün sezonu ve eğitim harcamaları nedeniyle bireysel ihtiyaç kredilerine olan talep hızla artıyor. 12 ay vadeli 300.000 TL’lik ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşlar için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları dikkatle takip ediliyor.

İşte banka banka 300.000 TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli ödeme tutarları…