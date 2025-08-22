İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 300 bin TL kredi için en uygun banka hangisi?
İhtiyaç kredisi arayanlara özel büyük karşılaştırma! 300.000 TL kredi çeken biri hangi bankaya ne kadar geri ödüyor? En düşük faizli kredi veren bankalar ve aylık taksit tutarları listelendi.
Artan yaşam maliyetleri, düğün sezonu ve eğitim harcamaları nedeniyle bireysel ihtiyaç kredilerine olan talep hızla artıyor. 12 ay vadeli 300.000 TL’lik ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşlar için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları dikkatle takip ediliyor.
İşte banka banka 300.000 TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli ödeme tutarları…
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 32.725,06 TL
Toplam Ödeme: 394.425,72 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 32.725,06 TL
Toplam Ödeme: 394.425,72 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 32.725,06 TL
Toplam Ödeme: 394.425,72 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 32.725,06 TL
Toplam Ödeme: 394.200,72 TL
QNB (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 33.214,91 TL
Toplam Ödeme: 400.303,92 TL
ING (3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 33.214,91 TL
Toplam Ödeme: 400.078,92 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 33.362,58 TL
Toplam Ödeme: 400.350,96 TL
Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli)
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 33.461,21 TL
Toplam Ödeme: 403.259,52 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 33.461,21 TL
Toplam Ödeme: 403.259,52 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 33.708,41 TL
Toplam Ödeme: 406.225,92 TL
Garanti BBVA (Borç Kapatma Kredisi)
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 33.956,52 TL
Toplam Ödeme: 409.203,24 TL
Türkiye Finans (3 Ay Ertelemeli Finansman)
Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 34.330,38 TL
Toplam Ödeme: 411.964,56 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 34.580,74 TL
Toplam Ödeme: 414.968,88 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 34.706,26 TL
Toplam Ödeme: 418.200,12 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %4,90
Aylık Taksit: 36.512,50 TL
Toplam Ödeme: 439.650,00 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %5,54
Aylık Taksit: 38.178,24 TL
Toplam Ödeme: 459.863,88 TL