İhtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: 50 bin ve 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Finansman ihtiyacı olanların kredi arayışları sürerken, tüketici kredileri hızla artıyor. Bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme koşulları araştırılmaya devam ediyor.
"En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar?" sorusu sıkça sorulurken, 12 ve 24 ay vadeli 50 bin TL ve 100 bin TL'nin geri ödeme tutarları belli oldu.
BDDK'nın açıkladığı verilere göre, 6 Aralık haftasında 1 trilyon 950 milyar TL olan tüketici kredileri, 13 Aralık haftasında 1 trilyon 978 milyar TL'ye yükseldi.
Böylece, kredi hacmi bir haftada 28 milyar TL arttı. Kullanılan kredi miktarı ise 1 trilyon 399 milyar TL seviyesine ulaştı. İhtiyaç kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı ise yüzde 70’e yaklaştı.
Bankaların faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri, tüketicilerin en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı öncesinde, tüketiciler "en uygun ihtiyaç kredisi", "düşük faizli kredi" gibi aramalar yapıyor.
50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankaların 50 bin TL kredi için sunduğu oranlar şu şekilde:
12 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 2,99. Bu durumda aylık taksit 5.292 TL, toplam geri ödeme ise 63.762 TL oluyor.
24 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 3,66. Aylık taksit 3.538 TL, toplam geri ödeme ise 84.929 TL’ye çıkıyor.
100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Bankaların 100 bin TL kredi için sunduğu oranlar ise şu şekilde:
12 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 3,66. Aylık taksit 11.129 TL, toplam geri ödeme ise 133.548 TL oluyor.
24 ay vadede de aynı faiz oranı olan yüzde 3,66 geçerli. Bu durumda aylık taksit 7.077 TL, toplam geri ödeme ise 169.858 TL’ye yükseliyor.