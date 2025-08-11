İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 500 bin TL’nin 12 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş, kredi kullanmak isteyenler için yeni fırsatlar sundu. 500 bin TL’lik 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde faiz oranları bankadan bankaya değişirken, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları dikkat çekiyor.
500 bin TL’lik ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan tüketicilerin, faiz oranı, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarını karşılaştırarak kendileri için en uygun bankayı seçmeleri öneriliyor.
İşte banka banka 500 bin TL’nin 12 ay vadeli geri ödeme tutarları:
DenizBank
Faiz: %3,69
Aylık Ödeme: 55.768,68 TL
Toplam Ödeme: 672.099,16 TL
Alternatif Bank
Faiz: %3,09
Aylık Ödeme: 55.768,68 TL
Toplam Ödeme: 672.099,16 TL
Garanti BBVA
Faiz: %3,89
Aylık Ödeme: 56.594,20 TL
Toplam Ödeme: 682.005,40 TL
Enpara.com
Faiz: %4,14
Aylık Ödeme: 57.634,57 TL
Toplam Ödeme: 691.614,84 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz: %4,70
Aylık Ödeme: 59.998,69 TL
Toplam Ödeme: 722.859,28 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı: %4,90
Aylık Ödeme: 60.854,17 TL
Toplam Ödeme: 732.750,04 TL
Garanti BBVA
Faiz: %5,54
Aylık Ödeme: 63.630,40 TL
Toplam Ödeme: 766.439,80 TL