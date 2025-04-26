İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak!

İkinci el araç ve konut satışına yönelik kurallar sil baştan değiştirildi. Yeni sistemin detayları da netleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 1

Uzun süredir ikinci el araç ve konut piyasasında yaşanan sahte ilan ve dolandırıcılık sorunlarına karşı beklenen adım, bugün itibarıyla resmen atıldı.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 2

Milyonlarca alıcı ve satıcıyı ilgilendiren düzenlemeyle birlikte, elektronik ilan doğrulama sistemi devreye girdi. Artık internet üzerinden ikinci el araç ve konut ilanı vermek isteyenler için yeni bir dönem başladı.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 3

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen elektronik ilan doğrulama sistemi, ikinci el araç ve gayrimenkul ilanlarında köklü bir değişim başlattı.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 4

Yeni sistemle birlikte, yalnızca yetki belgesi olan kişiler ve e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapan bireyler ilan oluşturabilecek. Şubat ayında duyurulan düzenleme ile ilan platformlarında daha güvenli ve şeffaf bir yapı kurulması hedefleniyor.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 5

Galericiler için getirilen yetki belgesi zorunluluğunda geçiş süreci de bugün sona erdi.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 6

Artık 2023, 2024 ve 2025 model araçların ilanları yalnızca yetki belgesi bulunanlar tarafından yayınlanabilecek. 

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 7

Yetki belgesi alma süresi tamamlanırken, tüm model yıllarını kapsayan ilanlar için zorunluluk ise 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 8

Bu tarihten sonra yetki belgesi bulunmayan kişilerin ticari amaçla ilan vermesi mümkün olmayacak.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 9

Kişisel satışlara ise istisna getirildi. Araç sahibi ya da birinci ve ikinci derece yakınları, yetki belgesi aranmaksızın ilan oluşturabilecek. Ancak bunun dışındaki üçüncü şahıslar, ilan siteleri üzerinden satış yapamayacak.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 10

Sistem, yalnızca taşıtlar için değil, gayrimenkuller için de geçerli olacak. 1 Ocak’tan bu yana kiralık ilanlar için uygulanan doğrulama zorunluluğu, 7 Nisan itibarıyla satılık konutları da kapsayacak. Satılık konut ilanı oluşturmak isteyen mülk sahipleri ya da onların yetkilendirdiği kişiler, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacak.

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İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak! - Resim: 11

Yeni düzenlemeyle hem otomotiv hem de emlak sektöründe sahte ilanların ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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