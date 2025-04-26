İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak!

Sistem, yalnızca taşıtlar için değil, gayrimenkuller için de geçerli olacak. 1 Ocak’tan bu yana kiralık ilanlar için uygulanan doğrulama zorunluluğu, 7 Nisan itibarıyla satılık konutları da kapsayacak. Satılık konut ilanı oluşturmak isteyen mülk sahipleri ya da onların yetkilendirdiği kişiler, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacak.