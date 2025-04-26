İkinci el araç ve konutta yeni dönem: 81 ilde geçerli olacak!
İkinci el araç ve konut satışına yönelik kurallar sil baştan değiştirildi. Yeni sistemin detayları da netleşti.
Uzun süredir ikinci el araç ve konut piyasasında yaşanan sahte ilan ve dolandırıcılık sorunlarına karşı beklenen adım, bugün itibarıyla resmen atıldı.
Milyonlarca alıcı ve satıcıyı ilgilendiren düzenlemeyle birlikte, elektronik ilan doğrulama sistemi devreye girdi. Artık internet üzerinden ikinci el araç ve konut ilanı vermek isteyenler için yeni bir dönem başladı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen elektronik ilan doğrulama sistemi, ikinci el araç ve gayrimenkul ilanlarında köklü bir değişim başlattı.
Yeni sistemle birlikte, yalnızca yetki belgesi olan kişiler ve e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapan bireyler ilan oluşturabilecek. Şubat ayında duyurulan düzenleme ile ilan platformlarında daha güvenli ve şeffaf bir yapı kurulması hedefleniyor.
Galericiler için getirilen yetki belgesi zorunluluğunda geçiş süreci de bugün sona erdi.
Artık 2023, 2024 ve 2025 model araçların ilanları yalnızca yetki belgesi bulunanlar tarafından yayınlanabilecek.
Yetki belgesi alma süresi tamamlanırken, tüm model yıllarını kapsayan ilanlar için zorunluluk ise 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Bu tarihten sonra yetki belgesi bulunmayan kişilerin ticari amaçla ilan vermesi mümkün olmayacak.
Kişisel satışlara ise istisna getirildi. Araç sahibi ya da birinci ve ikinci derece yakınları, yetki belgesi aranmaksızın ilan oluşturabilecek. Ancak bunun dışındaki üçüncü şahıslar, ilan siteleri üzerinden satış yapamayacak.
Sistem, yalnızca taşıtlar için değil, gayrimenkuller için de geçerli olacak. 1 Ocak’tan bu yana kiralık ilanlar için uygulanan doğrulama zorunluluğu, 7 Nisan itibarıyla satılık konutları da kapsayacak. Satılık konut ilanı oluşturmak isteyen mülk sahipleri ya da onların yetkilendirdiği kişiler, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacak.
Yeni düzenlemeyle hem otomotiv hem de emlak sektöründe sahte ilanların ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.