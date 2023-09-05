İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme! Araç fiyatları yüzde 10 düştü
İkinci el otomobil piyasasında sektör dışı alım satımların azalmasıyla araç fiyatları yüzde 10 düştü.
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi. Sektör dışı alım satımların azalmasıyla ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 10 geriledi.
Sektör dışında al sat durumunun yavaşladığını ve fiyatların yüzde 10 gerilediğini belirten Yavuz Çiftçi, “İkinci el otomobillerle ilgili son gelişmeler var. Alınan tedbirler ile beraber ikinci el ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı.
''Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yükseğe satmak için bekliyordu. Bu nedenle sektör dışında alım satım çok fazlaydı buda fiyatları etkiliyordu. Önleyici tedbirler ile beraber bu talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır olan istediği bir aracı bulabilecek. Sektörümüzde genelde bu aylarda bir durgunluk zaten oluyordu. Şuanda da bu durgunluğu yaşıyoruz. "
"Otomotiv piyasası böyledir bazı dönemler durgun olur bazı dönemler çok hareketli olur ama önümüzdeki aylarda tekrardan hareketleneceğini düşünüyorum. Şuanda ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10 gerileme söz konusu. Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatlarında geri gittiğine tanıklık ettik” dedi.