İkinci EYT dalgası mı gelecek?

EYT düzenlemesi sonrasında, Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini umut ediyor. 1 milyon kişiye 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacağı belirtilen bu düzenleme için hangi koşulların geçerli olduğu merak ediliyor.

# eyt # Emeklilikte yaşa takılanlar
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:
İkinci EYT dalgası mı gelecek? - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bağkurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. İkinci EYT için geri sayım başladı.

1 7
İkinci EYT dalgası mı gelecek? - Resim: 2

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor. Yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023 yılında EYT'den emekli oldu. Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklar. 

2 7
İkinci EYT dalgası mı gelecek? - Resim: 3

Bunların haricinde Bağkur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmalar devam ediyor. 

3 7
İkinci EYT dalgası mı gelecek? - Resim: 4

Bütün hazırlıklar var, kimlerin kapsamda olduğu belli. Taslak Meclis'e getirilmesi kaldı." dedi.

4 7