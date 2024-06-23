İkinci EYT dalgası mı gelecek?

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor. Yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023 yılında EYT'den emekli oldu. Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklar.