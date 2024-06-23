İkinci EYT dalgası mı gelecek?
EYT düzenlemesi sonrasında, Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini umut ediyor. 1 milyon kişiye 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacağı belirtilen bu düzenleme için hangi koşulların geçerli olduğu merak ediliyor.
Editör: Mert Sagit
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bağkurluların prim gününün 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmaları olduğunu duyurmuştu. İkinci EYT için geri sayım başladı.
TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor. Yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi 2023 yılında EYT'den emekli oldu. Bu sene SSK'lılardan 500 bin kişi EYT'den emekli olacaklar.
Bunların haricinde Bağkur prim eşitleme dediğimiz mesele var. 9 bin prim günü fazla olduğu için 7200 güne düşürülmesi çalışmalar devam ediyor.
Bütün hazırlıklar var, kimlerin kapsamda olduğu belli. Taslak Meclis'e getirilmesi kaldı." dedi.